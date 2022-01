Tyske ledere frykter covid-juks under OL

Flyplassansatte i fullt smittevern utstyr følger med når norske, danske og svenske OL-utøvere, støtteapparat, trenere og presse ankommer Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Tyske ledere mener faren for juks med coronatester under OL er like overhengende som det tidligere har vært med dopingprøver. – Ikke mulig, sier OL-ledelsen.