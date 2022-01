Argentina sikret VM-plass

Angel Di Maria og Lautaro Martínez scoret begge for Argentina mot Chile. Foto: Javier Torres, Pool via AP / NTB

NTB

Argentina slo Chile 2-1 natt til fredag norsk tid, og sikret med det plass i VM i Qatar senere i år. Ecuador tok et langt steg mot VM med 1-1 mot Brasil.

Angel Di Maria og Lautaro Martínez scoret målene for Argentina, mens Ben Brereton scoret for Chile. Seieren gir Argentina 32 poeng, noe som gjør at de har sikret VM-deltakelse.

Det går ikke like godt for Chile som med tapet har 16 poeng. De har ett poeng opp til Colombia på kvalifiseringsplass, men sistnevnte har en kamp til gode.

Uruguay har 19 poeng på 4.-plass i gruppen. Fjerdeplassen er den siste som sikrer VM-deltakelse. De slo Paraguay 1-0 etter scoring av Luis Suárez.

Ecuador sikret ett poeng mot Brasil i en kamp der begge lag fikk spillere utvist. Casemiro satte inn 1-0 etter seks minutter, mens Felix Torres utlignet med kvarteret igjen. Ecuador-keeper Alexander Domínguez og Tottenham-back Amerson Royal ble begge utvist i løpet av de første tjue minuttene.

Liverpool-keeper Alisson havnet også i trøbbel. Han fikk to røde kort og laget straffe på overtid. Det første rødet ble imidlertid omgjort til gult kort, mens både straffen og det røde kortet ble trukket tilbake etter VAR-sjekk.