Håndballherrene heltent på VM-plass – kritiserer EHF over smitten

NTB

Kollaps mot Sverige og koronasmitte i troppen har skapt noen tunge timer for Norges håndballherrer. I ettermiddag møter de Island om en VM-plass.

– Vi møter et tøft lag med klassespillere i alle posisjoner. Det er et fysisk sterkt og teknisk godt lag og et av de bedre lagene jeg har sett i dette mesterskapet, sa landslagssjef Christian Berge under torsdagens pressekonferanse.

Berge innrømmer at det har vært noen tunge timer etter at Norge kastet bort en ledelse på seks mål og tapte 23-24 for Sverige i håndball-EM tirsdag. Vinner håndballherrene mot Island, sikrer de seg billett til neste års VM i Sverige og Polen.

– Det er kanonviktig, og det har vi snakket mye om etter Sverige-kampen. Vi skal opp på hesten igjen og klinke til med en god kamp i morgen. Det har vært fokuset vårt, fortsatte landslagssjefen.

– Ikke et vellykket mesterskap

Landslagssjefen sier stemningen i troppen har vært ganske langt nede etter Sverige-tapet.

– Vi hadde en fot i semi, og så klarer vi å rote det bort. Det hjelper ekstremt på motivasjonen at det er VM-plass i potten. Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for å ta den.

Kaptein Christian O'Sullivan er klar på hva som venter laget mot Island.

– Island er et kjempebra lag, som har fått opp en veldig god generasjon med unge spillere. De er flinke til å slippe ball og har et vanvittig bra kontringsspill, sa O'Sullivan, som til daglig spiller sammen med Gísli Thorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon i tyske Magdeburg.

– Vil du si at 5.-plass er et vellykket mesterskap?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men 5.-plass i et EM er ikke en dårlig prestasjon. Vi har tapt to kamper med ett mål. Men på viktige tidspunkt mot Sverige skal vi være bedre. Da hadde vi stått i en semifinale, sa O'Sullivan.

Ingen flere smittetilfeller

Onsdag ble det kjent at keeper Torbjørn Bergerud og linjespiller Magnus Gullerud avga positive koronaprøver etter Sverige-kampen.

– Vi fikk tilbake alle prøvene i dag, og det er ingen nye smittede hos oss akkurat nå, opplyste Berge.

Bergerud og Gullerud er nå på vei hjem fra mesterskapet i bil gjennom Europa.

– Hvordan er formen til de to?

– Den var god da de dro, men jeg vet ikke hvordan den er nå, sa landslagssjefen.

Med førstekeeper Bergerud på vei hjem starter med all sannsynlighet Kristian Sæverås i mål for Norge mot Island. Under pressetreffet kom Sæverås med kritikk av det europeiske håndballforbundet.

– Man kan stille spørsmål om hvor det kan ha gått galt, siden det har vært så mye smitte under mesterskapet. Jeg mener det har vært for mye. Så får EHF ta en evaluering etter mesterskapet om hva som kunne vært gjort bedre.

– Mener du mesterskapet burde vært utsatt?

– Nei, det mener jeg ikke. Men jeg mener man burde vært litt strengere på tester, og hvem som kommer inn og ut av hotellet, konstaterte Sæverås.

– Forkastelig

Etter at Danmark tapte mot Frankrike onsdag kunne Danmarks håndballforbund fortelle at trener Nikolaj Jacobsen og flere spillere har mottatt drapstrusler og andre hatmeldinger i sosiale medier.

– Jeg vil gjerne uttale meg om det når vi er ferdig, men det er rett og slett forkastelig. At det er mulig, sa en ordknapp Berge.

Norge møter Island fredag klokken 15.30 i Budapest.