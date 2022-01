Espen Bjervig reagerer kraftig på svensk påstand: – Bare sprøyt

Aftonbladet meldte at de norske langrennsstjernene skulle ta rutefly hjem fra høydeoppholdet i Italia. Den påstanden blir tilbakevist på det sterkeste av den norske langrennssjefen.

I utgangspunktet skulle Norges langrennsstjerner reist til vinter-OL i Beijing torsdag. De planene ble endret etter coronasmitten i det norske laget. Langrennslandslaget skulle også innom Oslo før avreise til Kina, men er fortsatt i høyden på italiensk jord etter de positive coronaprøvene til Arild Monsen, Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng.

Deler av den svenske langrennstroppen er allerede på plass i Beijing. I en artikkel i den svenske avisen Aftonbladet kommer det frem at svenskene valgte en annen løsning enn nordmennene hjem fra samlingen i Italia, nemlig med et charterfly.

– Vi tenker at det er en større risiko, men vi har ikke sett det faktiske utfallet. Men vi har tenkt på det, svarer den svenske landslagslegen Jakob Swanberg på spørsmål fra svenske Aftonbladet om Norge tar en større sjanse ved å benytte seg av rutefly.

– Det er bare sprøyt

Uttalelsene og påstandene i den svenske avisen, får den norske langrennssjefen Espen Bjervig til å reagere kraftig.

– Det er bare sprøyt. Hvor svenskene har det fra aner jeg ikke, for vi har charterfly både fra samling her i Italia til Norge, og fra Norge til Beijing, sier han til Nettavisen.

De norske landslagstrenerne Arild Monsen og Ole Morten Iversen reiste hjem fra samlingen i Italia med rutefly mot slutten av forrige uke. Deretter testet Monsen positivt.

Bjervig forteller til Nettavisen at langrennslandslaget har hatt en plan over lengre tid om å sende hjem utøverne fra Italia med charterfly, uavhengig av de smittetilfellene i leiren de siste dagene. Dette ble ifølge Bjervig aktuelt etter at coronasmitten skjøt i været i samfunnet.

Dette er den nye planen

Langrennsleiren er kommet opp med en ny flyplan for å begrense smitterisikoen foran Beijing-OL.

Den nye planen forutsetter at ingen flere tester positivt for coronaviruset de neste dagene. Herreløperne skal fly til Norge 30. januar og til Kina dagen etter, mens kvinnene flyr direkte fra sveitsiske Zürich til Beijing 1. februar, opplyser langrennssjef Bjervig til NRK.

Årsaken til at det er ulike planer for de ulike kjønnene, er at herrene er ute av karantene dagen før kvinnene. Forbundet ønsker heller ikke å blande de to lagene etter høydesamlingen i Seiser Alm.

Alle de norske OL-løperne er definert som nærkontakter av enten Monsen, Weng eller Kalvå.

OLs første langrennsøvelse er 5. februar. Da står fellesstart med skibytte (skiathlon) for kvinner på programmet. Dagen etter skal herrene ut på samme distanse.