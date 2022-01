NTB

Idrettspresident Berit Kjøll ber regjeringen fjerne alt av restriksjoner som begrenser utøvelse av idrett fra og med neste uke.

Deler av idretten venter fortsatt på å komme skikkelig i gang igjen med aktivitet etter nedstengning under pandemien. Den siste tiden er det i all hovedsak breddeidretten for voksne som fortsatt har måttet forholde seg til begrensende smitteverntiltak.

Tidligere denne uken varslet regjeringen at det vil komme betydelige lettelser i neste uke. Idrettspresident Berit Kjøll forlanger at de resterende restriksjonene fjernes.

– Tiden er moden for full gjenåpning for absolutt alle medlemmer av norsk idrett. Fra og med neste uke forventer vi ingen restriksjoner som begrenser mulighetene til å gjennomføre trening, kamper, turneringer eller toppidrett, sier hun.

Kjøll henviser til at norsk idrett har lidd store tap under denne pandemien, blant annet i form av fall i medlemstall i svært mange idretter. De økonomiske tapene omtales også som store.

Idrettspresidenten håper også at alle publikumsbegrensninger på idrettsarrangementer forsvinner i tiden som kommer.

– Det som her er helt avgjørende, er at det blir betydelige lettelser, da våre idrettsarrangører påføres store tap om begrensningene fortsetter. Norsk idrett er tuftet på frivillighet, men nå må vi bare innse at uten inntekter blir det heller ingen idrett, sier Kjøll.