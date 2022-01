Hopp: Tande og Forfang har fortsatt for høye coronaverdier

NTB

Daniel-André Tande og Johann Forfang har fortsatt coronaverdier som er for høye for å kunne reise til OL. melder Norges Skiforbund.

Ingen av dem reiser til helgens verdenscuprenn i Willingen i Tyskland.

Forfang og Tande ble bekreftet coronasmittet i forrige uke og kjemper nå mot klokka for å rekke å bli klar til Beijing-OL.

Norges Skiforbund skriver i en pressemelding at de to hopperne blir hjemme for å «være under Olympiatoppens testregime».

– Forfang og Tande er i prosessen om å teste seg ut av covid-19. Verdiene som trengs for å komme seg til OL er ikke helt oppnådd, men det er stor sannsynlighet for at de kommer seg til Kina i tide. Derfor velger de å kjøre testregime her i Norge i regi av Olympiatoppen, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Tande og Forfang skulle etter planen være med resten av hopplandslaget på et charterfly fra Gardermoen til Beijing mandag. Den avgangen står nå i fare.

Fredrik Villumstad, som ikke er tatt ut til OL, har også hatt corona den siste tiden.

– Fredrik er i samme situasjon, men ønsker selvfølgelig å delta i Willingen. Her venter vi på den siste testen som ble tatt torsdag kveld. Vi håper verdiene er gode nok, slik at vi kan søke deltakelse hos FIS sitt Covid-legeteam, sier Stöckl.

Disse er tatt ut til helgens verdenscuprenn i Willingen:

Halvor Egner Granerud (Asker)

Marius Lindvik (Rælingen)

Robert Johansson (Søre Ål)

Robin Pedersen (Stålkameratene)

Willumstad er også tatt ut, betinget av negativ coronatest.