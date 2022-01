Svensk kommentator om Heidi Weng: – Beviset på at vi alle er sjanseløse

Onsdag bekreftet Norges Skiforbund at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har fått påvist coronasmitte like før OL.

Coronadramaet i langrennslandslagene tok en ny vending onsdag da to nye smittetilfeller ble kjent. OL-deltakelsen til Heidi Weng (30) og Anne Kjersti Kalvå (29) er i fare etter deres positive tester. Fra før av er det kjent at sprinttrener på herresiden, Arild Monsen, er coronasmittet.

Under pandemien har Weng vært åpen om frykten for smitte.

Expressen-kommentator Tomas Pettersson skriver at Heidi Weng nærmest har vært manisk redd for coronaviruset. Les mer Lukk

Den svenske sportskommentatoren Tomas Pettersson skriver at han hadde svart Heidi Weng umiddelbart hvis han skulle pekt på en langrennsløper i verdenseliten som hadde minst risiko for å bli smittet.

«Den norske verdensstjernen har vært nærmest manisk redd for coronaviruset. Det var Weng som ble tvunget til å avlyse premieren på Ruka forrige sesong på grunn av bekymring for å bli smittet. Det er Weng som har levd i en eller annen form for konstant privat karantene siden den gang. Det er Weng som har vært den mest forsiktige av alle skiløperne – ja, alle menneskene – jeg har møtt under hele pandemien», skriver Petterson i en kommentar i Expressen.

Den siste tiden har Norge og flere andre nasjoner vært på høydeopphold i Seiser Alm i Italia.

«Det ultimate beviset på at vi alle er sjanseløse»

Landslaget skulle i utgangspunktet reist til OL i Beijing torsdag.

Både herrelaget og damelaget har utsatt reisen til Kina. Tirsdag ble det klart at mennene ikke reiser 27. januar og drøyer avreise til 31. januar. Det er uklart når kvinnelandslaget reiser til Beijing.

«Det at Heidi Weng nå har testet positivt er – i hvert fall for meg – det ultimate beviset på at vi alle er sjanseløse. Det spiller ingen rolle hvilke tiltak vi har. Det er ikke mulig å beskytte seg nok», skriver Pettersson.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug tror verken Kalvå eller Weng blir å se under OL, og Northug tror det blir flere smittetilfeller knyttet til hotellet i Seiser Alm.

– Den her dramatikken er ikke over. Den har akkurat startet, så dette tror jeg bare er begynnelsen på et smitteutbrudd på det her hotellet dessverre, sier Northug til TV 2.

Første øvelse 5. februar

OLs første langrennsøvelse er 5. februar. Da står fellesstart med skibytte (skiathlon) for kvinner på programmet. Dagen etter skal herrene ut på samme distanse.

Norges OL-tropp i langrenn består av Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Maiken Caspersen Falla, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold.