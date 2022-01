Norge styrer egen EM-skjebne: Kan unngå Danmark med seier over Sverige

NTB

De norske håndballguttas etterlengtede EM-seier over Spania gjør at veien videre i mesterskapet kan bli meget gunstig.

– Vi vet at det vi gjorde mot Spania, ikke betyr noe om vi taper for Sverige. Samtidig kan seieren i dag spille inn med tanke på motstander i semifinalen, sier Harald Reinkind til NTB.

Norge, Spania og Sverige har seks poeng hver før siste kamper tirsdag.

Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør først. Det betyr at Norge vinner gruppen om Norge og Spania havner på åtte poeng. En puljeseier vil trolig gjøre at storfavoritten Danmark ikke blir motstander før i en eventuell medaljekamp. Danskene ligger an til å vinne sin pulje.

En annen bonus etter seieren over Spania er at det blir norsk andreplass på målforskjell om Norge – Sverige ender uavgjort samtidig som Spania slår jumbolaget Polen.

Det skal svært mye til for at spanjolene snubler mot et svakt polsk lag.

Samtidig er veien kort til en nedtur for Norge. Tap for Sverige kombinert med at Spania tar minst et poeng mot Polen, sender det norske laget inn i en kamp om 5.-plassen.