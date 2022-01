Eventyrlig comeback ikke nok for Brady og Bucs – Rams avgjorde i siste sekund

Matt Gay (8) sparker vinnerpoengene for Los Angeles Rams i NFL-kvartfinalen mot Tampa Bay Buccaneers, som hentet inn 24 poengs ledelse før Rams avgjorde med kampens siste ballberøring. Foto: John Raoux, AP / NTB

NTB

Tom Brady og hans Tampa Bay Buccaneers greide ikke å forsvare NFL-tittelen. Laget tapte kvartfinalen mot Los Angeles Rams 27-30 tross en fenomenal opphenting.

Bucs lå under 3-27 og så ut til å bli utklasset på hjemmebane, men hjemmelaget utnyttet flere balltap hos gjestene og spiste opp forspranget i den siste perioden. 42 sekunder før slutt var Bucs à jour på 27-27, og det gikk mot forlengning.

Rams hadde imidlertid nok tid igjen til å regissere et siste angrep. En lang pasning fra Matt Stafford til Cooper Kupp fikk laget i posisjon slik at kicker Matt Gay kunne sparke vinnerpoengene med kampens siste ballberøring.

Det var tredje gang på de tre første kvartfinalene at kampen ble avgjort med et trepoengspark i kampens aller siste sekunder, og hver gang var det bortelaget som kunne juble.

Slutt?

For 44-årige Brady betyr det at drømmen om en åttende superbowltittel er knust, og det spekuleres allerede i om det kan ha vært hans siste kamp. Han har kontrakt en sesong til, men har ikke utelukket at han setter strek nå.

For Rams er belønningen hjemmekamp mot San Francisco 49ers i semifinalen kommende søndag. Med seier får laget spille Superbowl på sin egen arena.

Buccaneers prøvde å bli første lag som forsvarte tittelen siden New England Patriots (med Brady) i 2004. Brady hadde vunnet sine ni siste kvartfinaler i NFL-sluttspillet, men han greide ikke å legge på til ti.

En dårlig start på kampen ødela for Buccaneers. Verken Brady, angrepskollegene hans eller forsvaret spilte på vanlig nivå i første halvdel. For første gang på sine 47 sluttspillkamper fullførte han ikke en pasning i lagets to første angrep.

Usportslig

Brady opplevde også for første gang i sin karriere å få straff for usportslig oppførsel.

Det skjedde da Von Miller taklet ham med hjelmen mot hodet, noe som påførte Brady en blodig leppe. Han kjeftet på dommerne fordi de ikke straffet taklingen, og de svarte med å dømme Bucs til tap av 15 yards.

Rams ledet 20-3 halvveis og la på til 27-3 tidlig i 3. periode, men så begynte Bucs å ta innpå, hjulpet av flere ballerobringer. De siste minuttene var Brady den gode, gamle, først med touchdownpasning til Mike Evans og så ved å regissere angrepet som endte med at Leonard Fournette løp inn sitt annet touchdown for dagen.

Eneste problem var at det var litt for mye tid igjen på klokka da Bucs utlignet, og Stafford fikk laget sitt i posisjon til å avgjøre.