Alisson stoppet Palace og sikret Liverpool-seier

Virgil van Dijk ga Liverpool ledelsen og laget vant til slutt 3-1. Foto: Adam Davy / PA via AP / NTB

NTB

Liverpool ga fra seg initiativet i kampen mot Crystal Palace, men vant til slutt 3-1 etter flere gode redninger av Alisson i Premier League søndag.

Bortekampen mot Crystal Palace ble til slutt veldig tøff for Liverpool, som nok en gang måtte klare seg uten Mohamed Salah og Sadio Mané.

De er begge opptatt med spill i afrikamesterskapet, men i starten av kampen så det ikke ut til at Liverpool savnet sine offensive stjernespillere.

Virgil van Dijk ga Liverpool en tidlig ledelse med en kraftfull heading og etter en drøy halvtime doblet Oxlade-Chamberlain til 2-0.

Men Crystal Palace tok initiativet mot slutten av første omgang og gikk ut i hundre etter pause. Da kom til slutt reduseringen etter 55 minutter ved Odsonne Édouard.

Både før og etter reduseringen sto Alisson i veien da Palace skapte store sjanser og ett minutt før full tid sikret Fabinho seieren fra straffemerket.

Liverpool tar dermed innpå Manchester City i kampen om ligatittelen, etter at City spilte 1-1 mot Southampton lørdag. Serielederen ligger ni poeng foran Liverpool, som har én kamp til gode.

Palace-overtak

Med poengtap mot Palace hadde det sett stygt ut for Liverpool i gullkampen, men laget fikk en gavepakke av Palace på åpningsmålet etter åtte minutter. Andy Robertson sendte en utoverskrudd corner inn i feltet, der en umarkert van Dijk enkelt kunne gi Liverpool ledelsen.

2-0-målet var det lite Palace kunne gjøre med. Ballen gikk på få touch mellom flere av bortelagets spillere og endte opp hos Robertson, som leverte et presist innlegg til Oxlade-Chamberlain. Han satte ballen enkelt i mål.

Palace var klart best fra start i andre omgang, og laget fikk fortjent uttelling etter 55 minutter. Edouard hadde ingen problemer med å score etter flott forarbeid av Jeffrey Schlupp og Jean-Philippe Mateta.

Alisson hindret Palace i å score flere mål, og helt på tampen ble Diogo Jota felt av Burnley-keeper Nick Pope. Dommer lot spillet først gå, men etter VAR-sjekk fikk Liverpool et straffespark som Fabinho sikkert plasserte i nettet.

Til neste ligakamp er kanskje Salah og Mané tilbake i spill. Bronsefinalen og finalen i afrikamesterskapet spilles 6. februar, fire dager før Liverpools møte med Leicester.

Uavgjort for Leicester

Liverpools neste motstander tok imot Brighton søndag. Leicester sliter med skader på flere sentrale spillere, men backtalentet James Justin var tilbake i startoppstillingen for første gang på nesten ett år.

Etter en målløs førsteomgang tok det ikke lang tid etter pause før Patson Daka ga Leicester ledelsen. Den zambiske spissen dro nytte av en retur fra keeper etter skudd fra Harvey Barnes.

Men det holdt ikke til seier for Leicester, som slapp inn åtte minutter før slutt. Danny Welbeck var svært treffsikker med pannebrasken og scoret 20 minutter etter han kom inn som innbytter.

Det var enda et skudd for baugen for Leicester, som også kommer til å stille uten store profiler i neste kamp mot Liverpool.

Jonny Evans, Timothy Castagne, Ricardo Pereira, Wesley Fofana og Jamie Vardy er alle ute med langtidsskader for Leicester.