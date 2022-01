Zuccarello og Minnesota Wild måtte avgjøre på overtid

Mats Zuccarello spilte nok en god kamp og fikk to assister da Minnesota Wild slo Chicago Blackhawks 4-3 på overtid i en NHL-kamp lørdag lokal tid. Foto: Jim Mone / AP / NTB

NTB

Mats Zuccarello noterte seg for to nye assister da Minnesota Wild slo Chicago Blackhawks 4-3 i en kamp i NHL natt til søndag norsk tid.

Chicago Blackhawks sjokkerte Minnesota Wild med to scoringer i første periode av kampen, før Wild slo tilbake etter 19.30 ved Joel Eriksson Ek. Mats Zuccarello og Jared Spurgeon fikk assist.

Da hadde nordmannen allerede ett skudd utenfor og ett skudd reddet av finnen Kevin Lankinen i Blackhawks-målet.

Andre periode endte målløs til tross for et solid press fra Minnesota Wild, som hadde 20 skudd på mål mot Blackhawks' 9. Til sammenligning var tallene 17-8 i Blackhawks favør i første periode.

Zuccarello markerte seg også denne perioden med to skudd på mål og et utenfor.

I tredje periode hadde Wild igjen et overtak, og etter 10.45 utlignet Kirill Kazpirov til 2-2. Zuccarello fikk igjen en assist sammen med Jared Spurgeon.

Men Blackhawks slo raskt tilbake og utlignet etter 12.08 av perioden, før Kevin Fiala sørget for ny Wild-utligning til 3-3 etter 17.56 av siste periode.

Dermed måtte kampen avgjøres på overtid. Da sørget Marcus Foligno for et hardt tilkjempet Wild-seier etter 4.22.

Mats Zuccarello spilte nok en god kamp og fikk 19 minutter og 9 sekunder på isen. Nordmannen fikk også med seg to målpoeng for sine to assister.