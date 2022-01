Mer X Games-jubel for Kleveland: – Best under press

NTB

Snowboarder Marcus Kleveland (22) viser lovende OL-form og sikret seg nok en medalje i X Games da han tok sølv i slopestyle lørdag kveld.

Mark McMorris fra Canada tok gullet foran nordmannen, mens svenske Sven Thorgren fikk bronsemedaljen.

– Det føles helt magisk, sa Kleveland i en pressemelding.

Den regjerende verdensmesteren var nødt til å levere etter tre mislykkede forsøk – og det klarte 22-åringen i sitt fjerde run.

– Jeg føler at jeg gjør det best under press, når jeg vet at det er nå det gjelder, sa Kleveland.

Ståle Sandbech ble nummer 8, mens Mons Røisland kom på plassen bak.

Fredag tok Kleveland sitt femte X Games-gull da han gikk til topps i øvelsen knuckle huck. Fridtjof Tischendorf tok da sølvet.

Friskikjører Johanne Killi (24) havnet på den sure 4.-plassen i kvinnenes konkurranse tidligere på dagen lørdag.

Killi, som skal kjøre for Norge i Beijing-OL, lå godt an i starten og var i tet med Tess Ledeux.

Ledeux vant til slutt foran Mathilde Gremaud og Megan Oldham. Killi måtte heve seg til den tredje omgangen om det skulle bli medalje, men hun falt, og Oldham snappet bronsen etter en sterk prestasjon.

Det var sju deltakere som stilte til start. Killi endte på 7.-plass i big air-konkurransen i Aspen fredag. Killi står med sju X Games-medaljer.