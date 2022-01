Marcus Rashford matchvinner i siste sekund for Manchester United mot West Ham

NTB

Marcus Rashford reddet et haltende Manchester United og ble matchvinner på overtid i 1-0-seieren over West Ham i Premier League lørdag.

Rashford fant nettet 20 sekunder før slutt. Innbytter Anthony Martial drev med ballen før han fant Edinson Cavani nede på dødlinjen. Han slo inn på bakerste stolpe der Rashford enkelt kunne sette ballen i mål.

Cristiano Ronaldo var usikker foran oppgjøret, men var med i startoppstillingen lørdag. Han var imidlertid anonym i kampen og kom ikke til de aller største farlighetene.

Martial kom inn ti minutter før slutt. Den franske spissen har den siste tiden blitt koblet vekk fra klubben, i tillegg til at manager Ralf Rangnick har sagt at Martial selv ikke ønsket å være med i troppen til kampen mot Aston Villa for noen runder siden. Han var sentral i seiersmålet.

Seieren var svært viktig for de rødkledde som tok sin andre strake. De tre poengene betyr også at de bykser over lørdagens motstander og inntar den viktige fjerdeplassen i ligaen.

I neste kamp skal United møte Burnley borte. De røde djevlene slo de nylig 3-1. West Ham skal opp mot Watford på hjemmebane.