Stadaas vant spurten foran tre nordmenn i La Diagonela

NTB

Kasper Stadaas gikk til topps i Ski Classics-rennet La Diagonela i Sveits. Den tidligere sprinteren tok sin første seier og vant foran tre nordmenn.

Stian Hoelgaard og Mikael Gunnulfsen fulgte på de nærmeste plassene. Andreas Nygaard ble nummer fire. Løpet var på 55 kilometer og gikk i området rundt den tidligere OL-byen St. Moritz.

– Det var en bra dag. Deilig å være først over mållinjen. Jeg har drømt om dette etter at jeg skrev under for Team Ragde. Et tøft løp hvor det er mye som skjer. Jeg følte meg litt seig på flatene, men følte meg veldig sterk. Det var tungt på slutten, sa Stadaas til NRK.

Fjorårets renn gikk under sterk kulde hvor flere løpere pådro seg frostskader. Denne gangen var derimot forholdene litt mer vennlige selv om solen uteble.