Johaug-rival Frida Karlsson viste toppform før OL

NTB

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson (22) ligger godt an før vinter-OL i Beijing. Det viste hun i et testløp før avreise til Livigno.

Det røper trener Per Nilsson. Distansen hun gikk, var 15 kilometer skiathlon, som er kvinnenes første konkurranse i OL 5. februar.

Karlsson gikk alene, men opplegget var så likt som en konkurranse som mulig.

– Det så veldig bra ut. Følelsen og trykket i skigåingen fungerte veldig bra, sier treneren til nyhetsbyrået TT.

Det er første gang på to år at Karlsson har trent normalt i januar. For to år siden måtte hun ta en pause på grunn av helseproblemer. I fjor var hun skadd etter å ha falt i bakken under en styrketrening på hotellrommet i Tour de Ski.

Karlsson er blant outsiderne til å utfordre Therese Johaug på den første distansen i OL. Fem dager senere er det 10 kilometer individuell start som hun slo Johaug i tidligere i vinter.

Det svenske langrennslandslaget er på høydesamling i italienske Livigno før avreise til Beijing.