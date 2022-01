United slo tilbake etter Brentfords sjansefest – vant 3-1

Marcus Rashford feirer sammen med Bruno Fernandes og Scott McTominay etter å ha punktert kampen i Manchester Uniteds seier over Brentford. Foto: Matt Dunham, AP / NTB

NTB

Manchester United ble overkjørt av Brentford i en omgang og kunne takke David de Gea for at kampen ikke var avgjort. Så våknet gjestene og vant 3-1.

Svenske Anthony Elanga scoret ledermålet i det 54. minutt da han vippet opp et framspill fra Fred og nikket ballen over Brentfords danske keeperdebutant Jonas Løssl, som er leid inn fra Midtjylland.

Mason Greenwood doblet ledelsen åtte minutter senere. Scott McTominay vant ballen dypt på egen halvdel og spilte opp på Cristiano Ronaldo, som brystet ballen til Bruno Fernandes. Han var alene gjennom, men serverte Mason Greenwood åpent mål.

Ronaldo ble rasende da han litt senere ble byttet ut. Han furtet fortsatt åpenlyst da innbytter Marcus Rashford punkterte kampen med et skudd i nærmeste kryss. Igjen var det McTominay som erobret ballen og Bruno Fernandes som sto for assist.

– I første omgang var vi nest best i nesten alt. Vi var heldige som hadde uavgjort ved pause, takket være Davids redninger. Jeg hevet ikke stemmen i pausen, men vi snakket om hva som måtte bli bedre, og vi var mye bedre i den andre omgangen, sa United-manager Ralf Rangnick til BBC.

Han hevet ikke stemmen på spørsmål om Ronaldos oppførsel heller.

– Det er normalt at han var misfornøyd. En spiss vil score, men han er tilbake etter en liten skade, og det var viktig å tenke på neste kamp. Vi måtte også forsvare ledelsen, og jeg ville tilbake til fem bak, sa tyskeren.

Flotte redninger

Brentford var best i alt i første omgang og kom til flere kjempesjanser.

I det 14. minutt sto Mathias Jensen for en god avslutning, men de Gea slengte ut beinet og svarte med en flott beinparade. Vitaly Janelt skjøt på returen, men skuddet ble blokkert av Alex Telles.

Litt senere vendte Mads Bech Sørensen i feltet og skjøt, men via Fernandes gikk ballen i nettveggen.

Jensen hadde ledermålet på foten igjen i det 32. minutt da han etter et flott angrep ble spilt gjennom av Ivan Toney, men igjen svarte de Gea med en flott beinparade.

– Det er slikt han har gjort de siste ukene. Han er en av verdens beste keepere, sa Rangnick.

Misfornøyd

Det ble farlig igjen da Pontus Jansson gikk i duell med keeper på en poleball inne i målgården, men returen ble beinet unna, og United holdt nullen til pause.

Nullen sprakk til sist i det 84. minutt da Toney scoret fra kort hold etter møljespill i feltet, men da var kampen allerede avgjort i gjestenes favør. De Gea var tydelig misfornøyd over at han måtte slippe inn et mål.

Misfornøyd var også Brentford-manager Thomas Frank, men ikke over laget sitt.

– Tapet er utrolig tøft å svelge. Jeg er veldig, veldig stolt av laget og spillerne. I første omgang fullstendig ødela vi Manchester United, som er en av de største klubbene i landet, og vi er et nyopprykket lag, sa han til BBC.

– Vi hadde seks sjanser og burde ha ledet 2-0. Da ville det blitt en helt annen kamp. Men de måtte heve seg slik vi hadde herjet med dem. Det første målet deres endret kampen.

Kristoffer Ajer ble sittende på Brentford-benken.