BBC: Premier League vil gjøre det vanskeligere å få kamper utsatt

Coronautsettelser har ført til at tabelljumbo Burnley har spilt færre kamper enn noe annet lag i Premier League. Ligaen vurderer ifølge BBC å gjøre det vanskeligere å få kamper utsatt. Foto: Jon Super, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Premier League vurderer å endre reglene for hva som skal til for at kamper utsettes ved coronasmitte i klubbene, melder BBC.