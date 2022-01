NTB

Tysklands EM-tropp i håndball er rammet av ytterligere tre coronasyke spillere et døgn før kampen mot Spania. Det råder viruskrise i mesterskapet.

Verst er situasjonen i Norges hovedrundegruppe i Bratislava.

Tysklands håndballforbund meldte onsdag ettermiddag at ytterligere tre spillere, i tillegg til de ni fra tidligere, har avlagt positiv test. En leder er også rammet. Det gjør at tyskerne bare har 13 spillere tilgjengelig til kamp. Og torsdag morgen skal troppen gjennom en ny testrunde.

Ifølge Sport1.de er det diskutert blant de tyske lederne om det kan være et alternativ å trekke laget fra EM. Også Bundesliga skal ha vært med i uformelle møter. Ligaen skal se på det som uholdbart å sende spiller på spiller til EM.

Tyskland møter Norge fredag etter kamp mot Spania dagen før.

Svensk smitte

Sveriges Niclas Ekberg er smittet og plassert i isolasjon på et hotell der hans lagkamerater Daniel Pettersson og Max Darj oppholder seg fra tidligere.

Også Björn Sätherström i støtteapparatet er smittet og isolert.

Sverige spiller i samme gruppe som Norge i hovedrunden og starter den mot Russland torsdag.

Onsdag fikk også russerne en nedslående beskjed. Lagets storskytter Sergej Kosorotov er i isolasjon etter en positiv coronaprøve. Det gjør at han er uaktuell for spill i minst seks dager. To andre russiske spillere ble isolert tidligere denne uka.

Polen har også hatt sine tilfeller underveis i EM og manglet flere sentrale folk mot Tyskland tirsdag.

Venter på svar

Svenskenes norske trener Glenn Solberg sa tirsdag at han nesten ventet nye positive prøver i eget lag. Han fikk rett. Troppene til Sverige og Tyskland bor på samme hotell som Norge i Bratislava. Det samme gjelder Spania, Russland og Polen.

Norge har så langt ikke en eneste positiv coronatest før eller under EM.

– Vi skal testes etter trening i kveld (onsdag). Så kommer svarene torsdag morgen, sier Norges landslagslege Thomas Torgalsen til NTB.

Heller ikke Spania har meldt inn noe tilfelle av coronasmitte hittil i EM. Spania er tittelforsvarer.