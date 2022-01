Trenerlegenden Nils Arne Eggen er død, 80 år gammel.

Det bekrefter Rosenborg på sine nettsider. Klubben skriver at Eggen sovnet stille med familien rundt seg natt til onsdag.

«Det var med sorg Rosenborg i dag mottok budskapet om at klubbens aller største legende er død», skriver RBK.



Eggen er norgeshistoriens mest suksessrike fotballtrener på klubbsiden. Han ledet Rosenborg med braksuksess gjennom flere tiår.

– Dette er bare trist. Det blir et stort savn nå som Nils Arne er borte, sier Egil «Drillo» Olsen til VG.

– Det var forferdelig å høre

Landslagstrener Ståle Solbakken sier Nils Arne Eggen har hatt en enorm betydning for norsk fotball.

Solbakken sier til TV 2 at Eggen står igjen som en legende i norsk fotballs historie.

– Det var forferdelig å høre. Han har hatt en enorm betydning for norsk fotball og er en som har drevet klubbfotballen fram og vist til alle hva som er mulig. Han står på sokkel og er en bauta for alle norske fotballtrenere, sier Solbakken.

Landslagssjefen er klar på at Eggen alltid har vært en fargeklatt man har lyttet til.

– Ordet legende er ofte overbrukt, men akkurat i Eggens tilfelle er det på sin plass, sier treneren for Norges fotballandslag for menn.

Tidligere RBK-trener Per Joar Hansen mottok også dødsbudskapet med sorg.

– Spontant er det veldig trist, det er det første. Det er vanskelig å finne ord. Jeg har hatt mye med han å gjøre både på og utenfor banen, sier han til NRK.

29 landskamper

Som spiller ble Eggen seriemester med både Rosenborg og Vålerenga. Det ble også 29 A-landskamper.

Nils Arne Eggen i kjent positur. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Med den tidvis hissige, engasjerte og frittalende Eggen i sjefsstolen skapte trenerlegenden et fotballeventyr på Lerkendal. Champions League-seirer borte mot Borussia Dortmund (3–0) og Milan (2–1) vil for alltid huskes av mange.

I 1998 vant Real Madrid Champions League, men på veien tapte de 0–2 på Lerkendal. Real Madrid-stjernene taklet ikke møtet med norsk vinter.

Helseutfordringer

Eggen ble ansatt som RBK-trener første gang i 1971. Den virkelige suksessen fikk han imidlertid da han overtok samme jobb for fjerde gang i 1988. Den siste trenerjobben hadde trenerlegenden i Orkla fra 2011 til 2016.

De siste årene har Eggen slitt med helseutfordringer. Han måtte blant annet amputere deler av begge beina. Det tok imidlertid ikke motet og livsgleden fra RBK-profilen.

– Det er jo klart at man blir litt irritert når man må mobilisere nesten på maks for å komme seg på do. Det blir andre former plattformer å mestre ting på nå, som å få i seg mat og stelle seg, sa han i et intervju med NTB i 2019.

– Jeg har prøvd med en fot, og det har gått bra. Det er en utfordring, og da må man ta det som det. Dette dreier seg jo egentlig om samme drivkrefter som da jeg spilte meg inn på Rosenborg som 18-åring og senere landslaget for lenge siden, la han til.

Fikk statue

Statuen av trenerlegenden står på Nils Arne Eggens plass foran Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold / NTB Les mer Lukk

Tross helseproblemene har Eggen vært glødende opptatt av alt som har foregått i Rosenborg-miljøet og fulgt klubben i hans hjerte tett.

I 2019 så Eggen statuen av seg selv bli avduket på Nils Arne Eggens plass utenfor Lerkendal.

– Jeg kan leve godt med den (statuen). Dette er på vegne av alle som har brukt mesteparten av livet sitt på å gjøre Rosenberg best mulig. Jeg er bare et symbol som kikker utover, sa trenerlegenden.

Han førte Rosenborg til totalt 14 seriemesterskap.