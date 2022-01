Hopperne intensiverer koronatestingen etter to smittetilfeller

Clas Brede Bråthen er bekymret for koronasmittede Daniel-Andrè Tande, men vil gjøre hva han kan for å få ham med til OL i Beijing. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Ifølge landslagssjef Clas Brede Bråthen vil de OL-uttatte hopperne testes mer enn tilfellet har vært tidligere. Nye tilfeller skal oppdages tidligst mulig.

– Testingen er blitt intensivert etter hvert som smitten har økt. Det har vært hyppig testing fram til nå, og det blir ikke mindre. Det kan hende vi tester mer enn vi har gjort. Vi ønsker å gjøre de beste grepene vi kan for å komme gjennom dette, sa Bråthen til NTB etter NM i Holmenkollen tirsdag.

– Det ble en veldig fin dag i en flott bakke. Vi skulle selvfølgelig helst stilt med fullt mannskap, sa Bråthen etter rennet.

OL-uttatte Daniel-André Tande testet i likhet med Fredrik Villumstad positivt for korona, og helgens verdenscupvinner Marius Lindvik valgte å stå over NM for å være på den sikre siden.

– Jeg vet ikke helt om han har vært nærkontakt eller ikke, men han valgte å stå over for ikke å ta noen sjanser. Nå er han kanskje ikke aktuell for rennene i Titisee-Neustadt heller, men vi får se, sa Bråthen til NTB.

Tande kan få det vanskelig med å rekke fristen for å ta seg til Beijing tidsnok, men hoppfolket har ikke gitt opp.

– I mitt hode er Daniel klar for OL. Det er styresmaktene i et land jeg ikke har noe særlig innsikt i som bestemmer. Jeg håper at OL legger til rette for at alle skal få være med. Hvis ikke blir det olympiske ideen borte, mener Bråthen.