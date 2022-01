Chelsea avga poeng igjen: – Vi trenger noen fridager

NTB

Chelsea sliter tungt i Premier League for tiden og avga poeng igjen da det ble 1-1 mot Brighton. Hjemmelaget var klart best og nærmest seieren.

– Vi så ut som et slitent lag, og det er vi også. Vi visste at Brighton hadde hatt mer tid til å forberede seg. Vi trenger noen fridager. Alle kunne se at vi var mentalt og fysisk utmattet, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel til BT Sport.

Chelsea er nå uten seier i fire seriekamper på rad. Det er over fem år siden forrige gang Tuchel opplevde det med et av sine lag. Det var i oktober 2016, da han var trener i Borussia Dortmund.

Tyskeren fikk spørsmål om en hissig diskusjon mellom Hakim Ziyech og Romelu Lukaku som pågikk både under kampen og i pausen.

– Det er normalt at de snakker, og normalt at de ikke er fornøyd, sa Tuchel.

På tide

Chelsea tok ledelsen mot spillets gang etter en snau halvtime. En ellers svak Ziyech fikk ballen fra N'Golo Kanté og prøvde skuddfoten fra distanse. Ballen endret så vidt retning på en forsvarer og gikk inn ved nærmeste stolpe.

Brighton fikk sin fortjente utligning etter en time. Adam Webster fikk stå umarkert og stange inn 1-1 på et hjørnespark fra Alexis Mac Allister.

– Det var på tide at jeg begynte å bidra. I fjor hadde jeg mange stolpetreff og greide bare ett mål. Det er viktig at forsvarsspillere bidrar med mål, og jeg er fornøyd med scoringen, sa Webster til BBC.

– Chelsea sliter for tiden, og vi merket det. Vi var best og følte at vi kunne ha vunnet, men vi er fornøyd med uavgjort.

Tapte terreng

Chelsea spolerte sjansen til å passere Liverpool og innta 2.-plassen i Premier League, og til å ta innpå Manchester City igjen etter 0-1-tapet i helgens toppoppgjør.

Chelsea er 12 poeng bak City, som har spilt en kamp mindre, og ett bak Liverpool som har to kamper til gode.

Romelu Lukaku kunne ha gitt Chelsea seieren mot slutten, da han nådde Antonio Rüdigers bakromspasning og tvang Martinez til en god redning, men tre poeng ville vært i overkant av hva laget fortjente.

– Jeg er stolt av mine spillere. Det var en god kamp, utkjempet med mot, kvalitet og personlighet. Det var tydelig at publikum satte pris på det, sa Brighton-manager Graham Potter til BBC.