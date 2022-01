Thorsby og Askildsen feid ut av cupen

Kristoffer Askildsen prøver å takle Manuel Locatelli i tirsdagens cupkamp. Juventus vant 4-1 over nordmannens klubb Sampdoria. Foto: Marco Alpozzi, LaPresse via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Juventus ble for sterk for Sampdoria i cupen og er klar for kvartfinale etter 4-1-seier. Morten Thorsby, Kristoffer Askildsen og lagkameratene fikk det tøft.