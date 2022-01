Remis for Carlsen mot van Foreest i Nederland

NTB

Magnus Carlsen klarte ikke å utnytte fordelen med hvite brikker og spilte remis mot nederlandske Jorden van Foreest i Wijk aan Zee-turneringen.

Van Foreest vant turneringen i fjor. Begge spillerne sto med 2 poeng etter de tre første partiene i årets turnering og skaffet seg et nytt halvpoeng hver.

Partiet startet rolig, men det begynte å skje noe mer mellom 30. og 40. trekk. Et trekk kunne gi seier eller tap for spillerne, og man måtte være svært presis i spillet sitt.

Etter flere avbytter ebbet partiet ut i remis med trekkgjentakelse etter 52 trekk.

Det tok litt tid før Carlsen kunne komme til intervju med TV 2 på Skype. Carlsen og hans motstander måtte ta en hurtigtest for korona før intervjuene.

– Det var et spennende parti. Jeg er litt skuffet over et par beslutninger jeg gjorde. Jeg regnet litt feil mot slutten og trodde jeg sto til vinst. Jeg trodde jeg ville vinne med mitt dronningtrekk, men det skjedde ikke. Da ble det ekstra vanskelig, forklarte Carlsen.

Sjakkcomputerne viste at han også kunne ha tapt. Det hadde derimot verdensmesteren relativt god kontroll på.

– Stillingen var likevel ikke verre enn at jeg klarte remis, sa Carlsen.

Onsdag er det hviledag. Neste runde spilles torsdag. Da er svenske Nils Grandelius motstander for Carlsen, som skal spille med svart.

– Jeg har et godt utgangspunkt for de neste partiene. Jeg skulle hatt med meg en seier, men nå er det helt akseptabelt, sa Carlsen.

Han ligger på tredjeplass i turneringen etter at fire runder er unnagjort. Han har 2,5 poeng og er 0,5 poeng bak lederen, indiske Santosh Gujrathi Vidit.