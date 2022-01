To Zuccarello-assists da Wild tapte mot Avalanche

NTB

Mats Zuccarello noterte seg for to assists da Minnesota Wild holdt følge med Colorado Avalanche til full tid, men til slutt tapte 3-4 etter straffeslag.

Kampen ble spilt i Denver mandag kveld lokal tid. Nordmannen fikk nesten 18 minutter på isen.

Hjemmelaget kom best i gang, og med mål av Mikko Rantanen og Alex Newhook på tampen av første periode kunne de gå til pause med 2-0-ledelse. Kevin Fiala reduserte for Wild etter bare 33 sekunder i andre periode, men resten av perioden ble målløs.

Etter 6.46 i tredje periode hentet Mats Zuccarello inn en pasning som lagkamerat Matt Dumba nesten mistet til motstanderen. Nordmannen sendte den videre til Kirill Kaprizov, som satte pucken i mål fra spiss vinkel. Dermed sto det 2-2.

Nathan MacKinnon scoret for Avalanche etter 16.28 i tredje periode.

Bare 41 sekunder senere sendte Zuccarello av gårde et skudd fra litt over blueline. Det nådde ikke mål, men ble snappet opp av Kaprizov, som overlistet målvakten og sørget for 3-3. Det resultatet sto seg til kampen ble blåst av. Overtidsspillet ble målløst, og dermed måtte kampen avgjøres på straffeslag.

Zuccarello var først ut, men bommet, og det var han ikke alene om. Først på det fjerde straffeslaget scoret Mikko Rantanen for Avalanche. Da Kirill Kaprizov bommet for Wild, var tapet et faktum.