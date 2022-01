Brentford i samtaler med Christian Eriksen om en retur til Premier League

NTB

Brentford har tilbudt Christian Eriksen en seks måneders avtale med opsjon på forlengelse i ytterligere ett år, ifølge britiske medier.

Det er velrenommerte The Athletic som melder om Brentfords interesse for dansken.

Eriksen (29) er kontraktsløs etter å ha kommet til enighet med tidligere klubb Inter om å si opp kontrakten i forrige måned.

Han fikk hjertestans under Danmarks EM-kamp mot Finland 12. juni.

Tidligere denne måneden snakket Eriksen med DR om sin ambisjon om å gjenoppta sin profesjonelle karriere, og han sa at han siktet seg inn på en plass i Danmarks lag til Qatar-VM senere i år.

Agenten hans, Martin Schoots, sa senere at å returnere til engelsk fotball ville «føles som å komme hjem».

Eriksen spilte for Tottenham mellom 2013 og 2020, og han spilte over 300 kamper for Nord-London-laget.

Etter å ha vært ute av stand til å spille for Inter på grunn av Serie As medisinske regler om hjertestartere (ICD), trente Eriksen med den danske klubben OB – som han spilte for mellom 2005 og 2008.