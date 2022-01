NTB

Sander Sagosen gjennomførte en brutal selvransakelse etter EM-tapet mot Russland.

– Hodet mitt er skrudd sammen slik at man skal ned i kjelleren etter en prestasjon som mot Russland. Og det er noe man ikke ønsker så ofte, sier Sagosen til NTB.

Bare fire mål på elleve skudd og sentral i den norske angrepskollapsen (43 i uttellingsprosent), førte til lett «selvpisking» for Sagosen.

– Hva sier du til kritikerne som mener storhetstiden for dette landslaget er over?

– Det vil alltid være kritikk, både i med- og motgang. Og de prestasjonene vi hadde mot Russland og Danmark (tap med ti mål) før EM, er prestasjoner vi ikke vil være bekjent av, sier Sagosen.

– Slik er idretten. Det er de siste prestasjonene man har gjort, som står tellende. Det er fint det kommer en kamp mandag der vi kan revansjere det.

Sagosen er bare 26 år, men han spiller sitt niende seniormesterskap. Debuten kom i 2014-EM under Robert Hedin. Da endte Norge på 14.-plassen, så oppturen for Norges herrelandslag under Christian Berge har vært markant.

Men tap i to kvartfinaler i fjor (i VM og OL), gjør at Norge risikerer tre mesterskap på rad uten medalje. Det vil også spillerne innrømme ikke holder mål.

Norge møter puljejumbo Litauen mandag. Det må en kollektiv miss enda verre enn mot Russland til for at det ikke skal ende i norsk seier.