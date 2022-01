Etterlengtet Bengals-seier etter kontroversielt touchdown

Germaine Pratt (med ballen) gratuleres etter ballerobringen som sikret Cincinnati Bengals seieren over Las Vegas Raiders. Bengals vant en sluttspillkamp i NFL for første gang siden 1991. Foto: AJ Mast, AP / NTB

NTB

Cincinnati Bengals feiret sin første seier i en sluttspillkamp siden 1991, men det ble overskygget av en dommertabbe da Las Vegas Raiders ble slått 26-19.

Intet NFL-lag hadde ventet så mange år på en sluttspillseier som Bengals, og de 66.277 tilskuerne i Cincinnati brydde seg ikke om kontroversen. De slapp jubelen løs for fullt da hjemmelaget sto imot det siste Raiders-angrepet og brøt forbannelsen.

Kampen ble avgjort da Bengals-forsvarer Germaine Pratt 12 sekunder før slutt fanget en pasning fra Raiders-quarterback Derek Carr rett utenfor egen målsone. Da kunne festen starte i Cincinnati, som hadde gått 30 sesonger på rad uten å vinne en sluttspillkamp.

Etterpå snakket de fleste om Bengals' touchdown i slutten av første halvdel. Det var ikke noe i veien med quarterback Joe Burrows pasning til Tyler Boyd i målsonen, men en av dommerne blåste i fløyta mens ballen var i lufta.

Misforsto

Ifølge reglene betyr en fløyte at ballen er død, og det gjelder selv om det ble blåst ved en feil. Dermed skulle poengene vært underkjent. Det skjedde imidlertid ikke, selv om videodommerne i New York gransket situasjonen. Regeleksperter var enige om at reglene ikke ble fulgt.

Burrow ble presset hardt og løp mot sidelinja, men rett før han tråkket over streken kastet han på tvers av løpsretningen og fant Boyd. Den som blåste i fløyta må ha trodd at quarterbacken hadde tatt ballen ut av spill før han kastet, men TV-bildene viste tydelig at det ikke var tilfelle.

Burrow ble stående med 244 pasningsyards og to TD-pasninger i kampen. Det holdt til å bryte sluttspillforbannelsen.

Ser framover

– Det er en stor seier for oss, for byen og for klubben, sa Burrow, som var førstevalget i NFL-draften i 2020.

– Men vi ventet det, så vi kommer ikke til å ha noen stor feiring. Vi gjorde jobben. Nå ser vi fram mot neste runde, la han til.

Kickerne Evan McPherson (Bengals) og Daniel Carlson (Raiders) sparket fire trepoengere hver, på like mange forsøk. Det er første gang begge lag har greid minst fire trepoengspark i en sluttspillkamp.

Raiders er nå en av klubbene med lengst seierstørke i sluttspill. Forrige seier var i 2002.