Norsk kjempetrøbbel i håndball-EM etter 22-23-tap mot Russland

NTB

De norske håndballgutta spilte seg inn i en ubehagelig EM-skvis med 22-23-tap mot Russland. Veien videre i mesterskapet kan bli kronglete.

Det ble dramatisk mot slutten. Norge hadde ballen med sjanse til å sikre iallfall ett poeng, men Harald Reinkind skjøt langt over på det siste norske skuddet.

– Jeg er forbannet, irritert og skuffet. Vi gikk ut her og presterte ræva, for å si det rett ut. Vi gjorde det vi hadde snakket om ikke å gjøre. Vi gjorde det enkelt for dem, sa Sander Sagosen til NTB og sa at han ikke kan huske så dårlig norsk angrepsspill i et sluttspill.

Også landslagssjef Christian Berge brukte klare ord.

– Vi spilte med hodet under armen. Vi gikk i dueller og fikk aldri kastet den ballen videre. Jeg må se på video for å finne ut hvorfor den ikke går videre. Nå er jeg bare forbannet, sa Berge til Viaplay.

De to beste lagene avanserer til neste gruppespill og tar med seg innbyrdes resultat videre. Litauen er allerede ute av det bildet. I hovedrunden blir sannsynligvis Spania, Sverige, Tyskland og Polen eller Hviterussland norske motstandere.

Etter resultatet mot Russland må det norske laget håpe at Slovakia kommer inn blant de to beste. Gjør slovakene det sammen med Norge, vil det norske laget starte hovedrunden med to poeng.

Det er en kjempefordel og ofte en forutsetning for å sikre plass i semifinalen. Mye tyder på at Russland går videre med to poeng og Norge null.

– Vi må iallfall begynne å spille god håndball. Det er vi ikke i nærheten av nå, sa Berge om muligheten for å oppnå EM-suksess likevel.

Trøbbel

Det var en slitekamp for Norge så godt som hele veien mot Russland. Russerne ledet flere ganger med to mål i 1.-omgangen. Det kunne vært tre til pause om ikke keeper Kristian Sæverås hadde reddet på akrobatisk vis etter vel 29 minutter.

Det sto 14-12 til Russland ved pause. Det ble til 15-12 et par minutter inn i andreomgangen. Etter 54 minutter var ledelsen oppe i 17-13.

Norge gjorde flere nesten uforståelige feil som ga russerne ballen og mål. Det norske laget kom langtfra opp mot sitt beste nivå. Tredjekeeper Sander Drange Heieren tente et norsk håp med to strafferedninger mot slutten, men det holdt ikke.

Puljespillet avsluttes mandag med kampene Slovakia – Russland og Norge – Litauen.

Litauerne har ikke vist noe som tilsier at de skal kunne ta poeng mot de norske gutta. Det er liten risiko for at Norge ikke får plass i hovedrunden. Storseieren 35-25 over Slovakia kan vise seg viktig.

Uaktuell

Keeper Torbjørn Bergerud sto over mot Russland. Han er ikke fullt restituert etter å ha fått to knallharde skudd i ansiktet i det siste, senest i en EM-kamp torsdag.

Det er sannsynlig at Bergerud er spilleklar til starten av hovedrunden.

Norge hadde et skuffende fjorår med kvartfinaletap både i VM og OL. I EM for to år siden spilte Norge seg til bronse.