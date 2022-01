Suverent EM-gull til 15-årige Valijeva

NTB

15-årige Kamila Valijeva seiler opp som stor favoritt i kunstløpkonkurransen i OL. Lørdag ble hun europamester med 22 poengs margin.

Ungjenta fullendte Russlands fullstendige dominans i EM i Tallinn. Hun oppnådde rekordsummen 90,45 i kortprogrammet. I friløpet falt hun på en trippel axel og måtte nøye seg med 168,61 poeng, 17 bak rekorden hun satte tidligere i sesongen.

Hun fullførte tre firedoble hopp og tok en utklassingsseier foran lagvenninnene Anna Sjtsjerbakova og Alexandra Trusova.

I Beijing-lekene skal Valijeva prøve å bli tredje russiske OL-mester på rad, etter Adelina Sotnikova og Alina Zagitova. Da får hun ikke høre nasjonalsangen slik hun fikk lørdag. I OL konkurrerer russere uten nasjonssymboler.

Det ble russisk seier i alle fire klasser i EM. Det ble trippelseier blant kvinner og i parløp, dobbeltseier i isdans, mens Mark Kondratjuk måtte finne seg i å ha to utlendinger med seg på pallen. Hans landsmenn ble nummer fire og fem.

Viktoria Sinitsina og Nikita Katsalapov vant isdans lørdag, men de profitterte på at de franske firedoble verdensmestrene Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron sto over EM av frykt for å bli koronasmittet rett før OL.