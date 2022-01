Salah-mål ga Egypt håp

Mohamed Salah ble matchvinner da Egypt slo Guinea-Bissau i afrikamesterskapet. Her tar han seg forbi Soriano Mané. Foto: Footografiia via AP / NTB

NTB

Mohamed Salah ble matchvinner da Egypt slet seg til 1-0-seier over Guinea-Bissau i afrikamesterskapet lørdag. Dermed lever håpet om suksess.

Egypt hadde tre avslutninger i målstengene, men Salahs volley ved lengste stolpe i det 69. minutt ble eneste scoring.

Guinea-Bissau raste da Mama Baldes kjempetreff i det 82. minutt ble annullert etter at de VAR-ansvarlige fant at scoreren brukte ulovlige midler mot Omar Kamal i forspillet. Egypt-keeper Mohamed El Shenawy måtte i aksjon på overtid for å stoppe et godt skudd fra Moreto Cassama.

Egypt tapte 0-1 for Nigeria i sin første kamp i sluttspillet, men trenger nå bare uavgjort mot Sudan onsdag for å være garantert plass i åttedelsfinalen.

– Det var en veldig vanskelig kamp, og vi var litt heldige med annulleringen, sa Salah etter kampen.

– Vi vil vinne den siste kampen, og så skal vi gjøre vårt beste for å ta oss så langt vi kan.

Salah sto for det første stolpetreffet allerede etter 84 sekunder.

Egypt har vunnet afrikamesterskapet sju ganger, flere enn noen annen nasjon. Guinea-Bissau har aldri vunnet en kamp i sluttspillet, på åtte forsøk.

Nigeria er allerede videre i turneringen etter sin 3-1-seier over Sudan.