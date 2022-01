Zuccarello i historisk form rundet 150 NHL-mål i grunnspillet og ledet Wild til storseier

Mats Zuccarello jubler under kampen mot Washington Capitals. Fredag herjet han med Anaheim Ducks. Foto: Andy Clayton-King / AP / NTB

NTB

Når Mats Zuccarello er på isen øker Minnesota Wilds sjanser for å score med 50 prosent. Fredag ble det to mål og en assist i 7-3-seieren over Anaheim Ducks.