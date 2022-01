Røisland og Olimstad til finale i Calgary

Mons Røisland er en av to norske finalister i verdenscupen slopestyle i Calgary lørdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Snowboardkjørerne Markus Olimstad og Mons Røisland er klare for lørdagens finale i verdenscupen slopestyle i Calgary.

Olimstad ble nummer fem og Røisland nummer sju i sitt heat i fredagens kvalifisering. Olimstad fikk 76,50 poeng for sitt siste forsøk, Røisland 68,25 for sitt første. Det holdt til plass blant de 16 finalistene på årets første dag.

De to andre nordmennene, Fridtjof Tischendorf og Stian Kleivdal, fikk det ikke til. Tischendorf fikk 12,75 i sitt beste forsøk, Kleivdal 7,25. Det holdt bare til 20.- og 23.-plass i heatet. Alle fire nordmenn konkurrerte i samme heat.

Mark McMorris var best med 92,25 poeng. Belgiske Sebbe De Buck vant det andre heatet med 90,00.

Hanne Eilertsen nådde ikke opp i kvinnenes kvalifisering. Hun endte på 20.-plass.

Det ble dobbelt japansk i toppen. Kokomo Murase fikk 82,10 poeng for sitt beste forsøk, Miyabi Onitsuka 74,30 for sitt. Canadiske Laurie Blouin var tredje best av de åtte som tok seg til finale.

Eilertsen fikk 32,21 for sitt beste forsøk. Den siste finaleplassen gikk til finske Carola Niemelä på 64,08.

Mennene skulle hatt kvalifisering torsdag og semifinaler fredag, men etter avlysning fredag ble finalistene kåret gjennom kvalifisering fredag.