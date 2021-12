Foden avgjorde for City – feirer nyttår med åtte poengs luke

NTB

Kevin De Bruynes pasningsfot og Phil Fodens avslutteregenskaper ga Manchester City 1-0-seier borte mot Brentford i Premier League onsdag.

Pep Guardiolas lag spilte sin siste kamp i 2021 og feirer nyttår med åtte poengs luke til nærmeste rival i gullkampen. City har vunnet sine ti siste seriekamper, mens begge de nærmeste rivalene snublet i årets siste serierunde.

Liverpool tapte 0-1 i Leicester tirsdag og er ni poeng bak. Chelsea mistet seieren mot Brighton på overtid onsdag, og 1-1-kampen en snau mil unna gjorde at City kunne øke forspranget ytterligere.

Brentford yppet seg i begynnelsen av kampen og hadde flere gode muligheter. Etter et kvarter måtte João Cancelo redde på streken da Yoane Wissa avsluttet fra hjørnet av 5-meteren etter et hjørnespark.

Ederson leverte også flere gode redninger, men i det 16. minutt tok gjestene ledelsen, og siden hadde de lyseblå et hardt grep om poengene.

Vinnermål

De Bruyne noterte nok en assist da han spilte en direktepasning i bakrom. Foden startet i nøyaktig rett øyeblikk mellom stopperne Pontus Jansson og Ethan Pinnock og møtte ballen med en følsom innside av venstrefoten slik at den forsvant inn bak en sjanseløs keeper Álvaro Fernández.

Målet ble VAR-sjekket for mulig offside, men Pinnock hang så vidt igjen, og målet var greit.

– Jeg har fått en del mål annullert for offside i år, så jeg følte meg ikke trygg. Det var en viktig seier. Brentford gjorde det vanskelig for oss. Det er et fysisk sterkt lag som er farlig på dødball. Vi måtte stå på til siste fløyte, og jeg er stolt av laget fordi vi gjorde det, sa Foden til Amazon Prime.

City hadde enormt spillovertak resten av kampen og tvang hjemmelaget til å løpe mellom. Foden fikk ballen i mål igjen i den andre omgangen, men da var han offside på innlegget fra Cancelo.

Bare nesten

De Bruyne holdt på å tegne seg på scoringslista, men hans skudd midtveis i 2. omgang traff stolpen. I sluttminuttene trodde Aymeric Laporte at han punkterte kampen da han nikket inn et frispark, men igjen ble et City-mål annullert for offside etter VAR-gjennomgang.

For City var det siste halvdel av Premier League-sesongen som ble innledet onsdag. Fasiten etter 20 kamper er 50 poeng og 51-12 i målforskjell.

Chelsea er åtte poeng bak med like mange kamper, Liverpool ni bak med en kamp mindre spilt.