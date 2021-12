Magnus Carlsen i delt ledelse før siste runde i hurtigsjakk-VM

NTB

Magnus Carlsen mistet ledelsen i hurtigsjakk-VM og kom på etterskudd, men med seier over Levon Aronian i nest siste runde er han tilbake i delt ledelse.

Den norske tittelforsvareren måtte tåle sitt første tap i hurtigsjakk-VM da siste dag ble innledet, og med to runder igjen var han et halvt poeng bak Nodirbek Abdusattarov og Jan Nepomnjasjtsjij, men med en imponerende seier over Aronian sluttet han seg til de to og Fabiano Caruana på toppen av lista.

Nordmannen innledet med å komme flere minutter for sent til brettet, men grep taktpinnen da partiet kom i gang og spilte seg til en lovende stilling. Den utviklet seg til en vinnende stilling, og Carlsen lot seg ikke presse til feil. Etter 69 trekk ga Aronian opp.

Dermed står Abdusattorov, Nepomnjasjtsjij, Carlsen og Caruana med 9 poeng hver før siste runde.

Carlsen ledet før siste dag av turneringen i Warszawa, men 17-årige Abdusattorov fra Usbekistan skapte full spenning da han i 10. runde beseiret tittelforsvareren. Unggutten spilte med imponerende ro og besluttsomhet, og etter 83 trekk måtte Carlsen gi seg.

I neste runde fikk Carlsen et gjensyn med Nepomnjasjtsjij, som han nylig utklasset i VM-duellen i langsjakk. Denne gang ble det remis.