Tour de Ski: Myhrvold imponerte i sprintprologen – svenske stjerner slått ut

NTB

Mathilde Myhrvold fikk nest beste tid i sprintkvalifiseringen i Tour de Ski-åpningen i Lenzerheide, men den norske laginnsatsen sviktet.

Det var kun Sveits' hjemmehåp Nadine Fähndrich som gikk en kjappere prolog enn Myhrvold. Gjøvik-jenta ble slått med 15 hundredeler.

– Jeg kjente at det smakte bra, sa Myhrvold til TV 2.

Hun får med seg Tiril Udnes Weng (nummer 10), Anne Kjersti Kalvå (19) og Helene Fossesholm (29) til kvartfinalene.

For seks av ti norske løpere ble det tidlig slutt på kvinnesprinten. Lotta Udnes Weng (35), Heidi Weng (36), Ane Appelkvist Stenseth (38), Ragnhild Haga (42), Silje Theodorsen (49) og Anna Svendsen (59) nådde ikke opp.

Forholdene la til rette for en rask kvalifisering. Det ga flere overraskende utslag, og den svenske Tour-favoritten Frida Karlsson greide ikke å ta seg inn blant de 30 beste. Det gjorde heller ikke lagvenninnen Ebba Andersson.

– Jeg vil nesten si at det er en sjokkprolog, sa TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad under direktesendingen.

Normalt ville Maiken Caspersen Falla vært et sterkt norsk kort i tirsdagens renn, men i år står hun over langrennsfesten i Mellom-Europa. Hittil i vinter har ikke sprintspesialisten fått det til å stemme, og hun velger å bli hjemme for å forberede seg til OL i februar.

Touren går også uten Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg. Sistnevnte ville være med, men helsesituasjonen satte en stopper for det.

Utslagsrundene starter 14.00.

Tour de Ski går over seks etapper og varer til 4. januar.