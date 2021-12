Jansrud åpner opp om frykten: – Det satte en støkk i meg

NTB

Tøffingen Kjetil Jansrud har gått på trynet i alpinbakken noen ganger gjennom årene. Den siste ga ham en liten vekker.

3. desember gikk det galt for Vinstra-alpinisten i super-G-rennet i Beaver Creek. Jansruds ski slapp i en venstresving etter kort tids kjøring, og han dundret i høy fart inn i sikkerhetsnettet og skadet kneet alvorlig.

36-åringen understreker at han er motivert for å komme tilbake. Samtidig innrømmer han at fallet i Beaver Creek kan komme til å gjøre ham redd dersom han igjen kommer på startstreken i verdenscupen.

– Ja, det tror jeg. Og det hadde vært unaturlig hvis jeg ikke gjorde det. Men akkurat hvordan det praktisk slår ut, kjenner man ikke før man eventuelt står på start neste år og må forholde seg til det, sier Jansrud til NTB og utdyper:

– Jeg har hatt mange skader, men jeg har ikke gått i nettet så ofte. Det gjorde jeg nå, og det satte en liten støkk i meg. Selv om kneskader er langvarige, er man jo mer redd for nakke-, rygg- eller hodeskader, som man har sett noen av i alpint. Sånn sett fikk jeg en liten vekker. Men det går stort sett bra, og det gjorde det nå, heldigvis.

Ski-avhengig

For Jansrud er det flere ting å ta hensyn til på veien til et eventuelt comeback i alpinsirkuset. Men han har god tid. I slutten av januar skal det skadde kneet opereres. Så sikter han seg inn mot en førsteklasses rehabilitering. Det kan være nyttig uansett.

– Det tror jeg er viktig, også for det videre livet. Jeg antar at når jeg blir eldre og skal stå på ski i Hemsedal, så vil jeg sikkert prøve å dra noen buer der også. Og da er det greit å ha et kne som holder. Så det er like mye for senere planlegging at jeg vil gjøre den rehabiliteringen ekstremt bra. Og det gjør det også lettere å se mot neste sesong.

– Hva motiverer deg mest for å komme tilbake?

– Følelsen av å stå på ski igjen. Når du blir skadd på denne måten, så er det frykten for at du ikke skal kunne få til å stå på ski på samme måte igjen. Kall det gjerne yrkesstolthet.

– Jeg er helt avhengig av å være på ski igjen og kjøre på det nivået jeg var på, uavhengig av om det blir en ny sesong eller ikke. Men når du først er der, så er du jo godt i gang igjen. Så det er hovedmotivasjonen for meg i dag. Jeg må kunne bevise for meg selv at dette kneet holder, og at jeg har nivået inne, sier han.

Var på riktig vei

Ekstra surt er det for Jansrud at han følte at han var på vei mot noe bedre. Forrige sesong var en skuffelse, og han kjente at han hadde forbedret seg skikkelig før han var uheldig i Beaver Creek.

– Ja, ja, ja, masse, svarer han kontant.

– I Beaver Creek så det veldig bra ut fram til jeg tryna. Det var på vei til å bli ganske bra, tror jeg. Så det plager meg litt at jeg ikke får lov til å vise det.

Alpinlandslaget har vært ekstremt hardt rammet av skader de siste to sesongene. Blant annet røk Lucas Braathen, Atle Lie McGrath og Aleksander Aamodt Kilde korsbånd i kneet i januar. Jansrud kommer til å bruke lagkameratenes erfaringer for alt det er verdt.

– Da de unggutta røyk korsbåndet, var jeg en ressurs for dem. Jeg har jo vært gjennom det før. Men indre bånd har jeg ikke vært igjennom, og nå hadde vi to gutter i Lucas og Atle som hadde dette sist sesong.

– All hjelp og erfaring de har å komme med, det spiller ingen rolle om du er 21 eller 35 når det skjer. Har du vært gjennom en rehabilitering, så er det veldig lærerikt i seg selv. Så jeg kommer til å bruke dem mye.