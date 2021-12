Vålerenga forsterker med islandsk landslagsstopper

NTB

Brynjar Ingi Bjarnason har bundet seg til Vålerenga ut 2025-sesongen. Den islandske forsvarsspilleren kommer fra spill i italiensk Serie B.

Oslo-klubben bekreftet overgangen mandag kveld. Det skjedde noen timer etter at høyrebacken Vegar Eggen Hedenstad ble VIF-klar på en langtidsavtale.

– Det er godt at ventetiden er over. Nå blir det Vålerenga for meg. Dette blir å ta et steg videre i min fotballkarriere. Mange fra Island har spilt og spiller i Norge, sier Bjarnason.

Han har det siste halvåret vært i Lecce i Italia. Midtstopperen forteller at han snakket mye med Vålerengas islandske målscorer Vidar Örn Kjartansson før han takket ja til tilbudet fra de blåkledde.

– Vidar har snakket veldig varmt om klubben, og ikke minst supporterne, så jeg gleder meg veldig til å komme i gang med sesongoppkjøringen.

22-åringen står med ti A-lagskamper og to mål for Island.

– Han er allerede en veldig god spiller, som kommer til å spille en viktig rolle for laget raskt. Og Brynjar har også et stort potensial, som vi tror veldig på at vi sammen skal utvikle videre de neste årene, sier VIFs sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.