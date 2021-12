Alpint: Sesongen over for Monsen

Marte Monsen under storslalåmrennet for kvinner under verdenscupåpningen i høst. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Alpinist Marte Monsen (21) er ute for resten av sesongen etter skaden hun pådro seg i et europacuprenn for to uker siden.