Dansk landslagsstjerne om Qatar-VM: – En katastrofe

Thomas Delaney (t.v.) er ikke fornøyd med at VM skal avholdes i Qatar. Les mer Lukk

NTB

Den danske fotballspilleren Thomas Delaney synes ikke noe om at VM avholdes i Qatar. Det til tross for at de røde og hvite skal delta der neste år.