Bønder betaler en høy pris for Kinas grønne OL-satsing

NTB

De blir slått, lurt, tvunget bort fra eiendommene sine og fengslet. Bønder i Kina betaler en høy pris for myndighetens storstilte, grønne satsing på vinter-OL.

Kina har lovet at vinter-OL neste år vil være de første lekene som utelukkende drives av vind- og solenergi. De har derfor bygget en rekke anlegg for å øke kapasiteten. Men den grønne satsingen har en stygg bakside. Aktivister advarer om at vanlige mennesker blir utnyttet når myndighetene trenger landområder for å bygge solceller eller vindmøller.

I en landsby nær Beijing forteller Long-familien at de har mistet over halvparten av jordbruksarealet sitt til et solcelleanlegg i nærheten. De har dermed fått så liten inntekt at de må brenne maisskall og plastposer for å holde seg varme om vinteren.

– Vi ble tilbudt bare 1.000 yuan (ca. 1.400 kroner) per mu land hvert år for at kraftselskapet skulle leie området i 25 år, forteller Long fra landsbyen Huangjiao. Den kinesisk enheten mu tilsvarer omtrent 667 kvadratmeter.

– Vi kan tjene over dobbelt så mye ved å dyrke mais på den samme jorda. Nå må jeg leve som dagarbeider, forteller han.

Kina er verdens største produsent av vindturbiner og solcellepaneler. Myndighetene ser vinter-OL som en gyllen mulighet til å vise fram landets grønne teknologi.

For å kunne garantere en sikker strømforsyning til lekene – og dessuten få bukt med vintersmoggen som ofte tar kvelertak på hovedstaden – har myndighetene bygget et gigantisk anlegg i naboprovinsen Hebei. Fra det enorme anlegget tas det strøm fra flere fornybare prosjekter i provinsen.

Bare det ene anlegget produserer 14 milliarder kilowattimer med ren elektrisitet hvert år, tilsvarende Slovenias årlige energiforbruk.

Kina teller ned til vinter-OL neste år. Kinesiske myndigheter har store ambisjoner om å gjennomføre et OL som utelukkende drives av vind -og solenergi. Les mer Lukk

Måtte skrive under kontrakter

Men for bønder som Long og hans nabo Pi, har den grønne energiboomen gjort livene deres både farligere og vanskeligere.

Pi sier landsbyboere ble tvunget til å undertegne kontrakter for å leie ut landet sitt til solenergiparken bygget av State Power Investment Group (SPIC). Det er et av de fem største energiselskapene i landet. Nyhetsbyrået AFP har fått se disse kontraktene.

– De som ikke ville undertegne, ble slått av politiet. Noen ble så hardt skadd at de måtte legges inn på sykehus, andre ble varetektsfengslet, forteller han.

Pi ble selv fengslet i 40 dager, mens Long satt fengslet i ni måneder. Begrunnelsen var at de «ulovlig hadde samlet seg og forstyrret freden». Arrestasjonene skjedde etter at de hadde deltatt på en offentlig protest.

– Det er som i en mafia. Hvis du klager, vil du bli undertrykt, fengslet og dømt, sier han.

Redusert inntekt

Den gjennomsnittlige, disponible årsinntekten fra jordbruk i Baoding er på rundt 16.800 yuan (ca. 23.000 kroner), en inntekt både Long og Pi sier at de ikke lenger er i nærheten av å oppnå.

AFP har ikke klart å få bekreftet at elektrisitet fra SPIC-prosjektet nær Huangjiao vil bli brukt til å drive OL-arenaene direkte. Slik informasjon er ikke offentlig tilgjengelig. Selskapet nektet å svare på spørsmål fra det franske nyhetsbyrået.

Men myndighetene i Zhangjiakou – en av vertsbyene for lekene – har sagt at etter at Kina vant OL, har området «endret seg fullstendig til å bli et av de største fornybare områdene i Kina.»

Offentlige subsidier til vind- og solparker har også fremskyndet byggingen av lignende prosjekter i andre deler av Hebei.

Amnesty bekymret

Amnesty International mener at tvangsutkastelser, ulovlige beslag av landområder og tap av levebrød knyttet til tap av landområder er blant de hyppigste menneskerettighetsproblemene knyttet til vind- og solenergisektoren i Kina.

Kina har som mål at 25 prosent av elektrisiteten skal komme fra ikke-fossilt brensel innen 2030.

For å oppnå dette må landet mer enn doble sin nåværende vind- og solkapasitet. Miljøvernere advarer om at flere verdifulle landområder vil bli beslaglagt som følge av at energiselskaper vil øke produksjonen av fornybar energi.

Men også miljøforkjempere er redde for represalier hvis de utfordrer den offisielle linjen for det grønne skifte.

Regler for kompensasjon

I september kunngjorde Kina strenge regler for kompensasjon når jord overtas for utbygging av grønn energi.

– Vi har klare regler for hvilke landbruksarealer, spesielt jordbruksland, som ikke kan overtas, forteller Li Dan, generalsekretær i fagutvalget for fornybar energi.

Hvis jordbruksland blir brukt til fornybare energiprosjekter, skal det være et fordelingsprogram på plass, slik at man for eksempel leverer strøm til drivhus, sier hun.

Men flere bønder som AFP snakket med, sier at selskaper har stemplet landbruksområder som ødemark for å bryte reglene.

Xu Wan, en bonde i Zhangjiakou, mistet jorda si til en solcelleinstallasjon som er bygget under oppkjøringen til de olympiske lekene.

– Selskapet fortalte oss at dette var ubrukelig jordbruksland, men faktisk var det utmerket jord som vi bønder fint utnyttet, sier forteller Xu.

– De sa at de ville gi oss 3.000 yuan per mu land. Men til slutt fikk vi ingenting, legger han til.

Selskapet som installerte solenergiprosjektet i Xus landsby, Zhangjiakou Yiyuan New Energy Development, ville ikke svare på AFPs forespørsel om å kommentere saken.

Forsker og ingeniør Jiang Yi skriver på et statlig drevet nettsted at Kina i fremtiden vil trenge 30.000–40.000 kvadratkilometer mer land for å dekke behovet for fornybar energi.

– Hvilke landområder som skal tas, er blitt det største problemet for utvikling av industrien, skriver han.

Gratis strøm

For å redusere konflikter når landområder overtas, har kinesiske myndigheter bestemt at solcelleanlegg skal gi beboerne i området gratis strøm. Innbyggerne i området skal få solcellepaneler installert på takene sine.

Statlige retningslinjer fra 2014 ga også energiselskapene plikt til å kjøpe tilbake overskuddsstrøm og sette pengene inn i et program som skulle ta sikte på løfte to millioner familier ut av fattigdom innen 2020.

Myndighetene opplyste i fjor at midlene hadde gått til dobbelt så mange.

Men i Huangjiao med over 300 husstander, har bare to av husene solcellepaneler på takene. Landsbybeboere forteller at det ikke har vært noe program for å installere solcellepaneler hos dem.

– På sentralt nivå fører regjeringen en god politikk for bøndene, sier Pi fra Huangjiao.

– Men når det kommer til landsbynivå, endrer ting seg, sier han og peker på problemet med korrupsjon.

– Korrupsjonen på grasrotnivå er rett og slett utålelig, sier han.

Kinas globale satsing

Fornybare investeringer utgjorde også over halvparten av de nye prosjektene i Kinas ambisiøse, globale infrastrukturprogram. Belte-vei-initiativet er navnet på Kinas høyst omdiskuterte infrastrukturprosjekt og økonomisk utviklingsprosjekt rundt om i verden.

Priyanka Mogul jobber i The Business and Human Rights Resource Centre, en britisk-basert ideell organisasjon. Organisasjonen har studert virkningen av kinesiske fornybare investeringer i utlandet, og sier at man har sett mye kontroversiell praksis når kinesiske utviklere skaffer landområder i utlandet.

– Det mest utbredte problemet var utilstrekkelig offentliggjøring av konsekvenser for miljøet. Deretter kom problemer knyttet til landrettigheter og tap av levebrød, forteller hun.