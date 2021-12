Status foran vinterlekene: Slik ligger de norske OL-håpene an

NTB

Norges OL-tropp har mål om 32 medaljer i Beijing, men eksperter spår enda flere. Per nå ser det bra ut i flere idretter, mens noen opplever ustabile resultater.

Norge satte rekord for vinter-OL med en formidabel medaljefangst i sørkoreanske Pyeongchang for snart fire år siden. Da ble det 14 gullmedaljer, 14 sølv og 11 bronse fordelt på åtte idretter.

Særlig langrenn forsynte seg grovt av medaljefatet med sju gull, fire sølv og tre bronse. Samtidig gikk det godt for skøyter og hopp, mens uttellingen var spesielt forsiktig i kombinert.

Lørdag er det 41 dager til OL-ilden tennes i den kinesiske hovedstaden, og Olympiatoppen har et uttalt mål om å ta 32 medaljer i Beijing-lekene.

Tallknuserne i Gracenote skrur forventningene ytterligere opp. I deres virtuelle medaljeoversikt ligger Norge an til å ta 22 gull, 12 sølv og 11 bronse, i alt 45 medaljer.

Så hvordan står det til i de ni vinteridrettene der Norge jevnlig har plukket OL-medaljer i moderne tid?

Langrenn, 14 medaljer i 2018 (7-4-3):

Johannes Høsflot Klæbo framstår som særlig sterk og gjør som han vil i sprint. Har også pallplass på distanse og leder verdenscupen sammenlagt. Therese Johaug får kamp av Frida Karlsson på distanse, Maiken Caspersen Falla er blant utfordrerne i sprint. Norge har i alt 18 pallplasser på 16 individuelle renn og har i tillegg vunnet stafettene på herresiden. Dominerte også VM sist med gull i ni av tolv øvelser.

OL-øvelser 2022: Skiathlon (kvinner 5/2, menn 6/2), sprint fristil (8/2), 10 km klassisk kvinner (10/2), 15 km klassisk menn (11/2), stafett (kvinner 12/2, menn 13/2), lagsprint (16/2), 50 km fristil menn (19/2), 30 km fristil kvinner (20/2).

Alpint, 7 (1-4-2):

Aksel Lund Svindal har lagt opp siden sist, men et nytt fartsfantom har tatt over: Aleksander Aamodt Kilde har allerede vunnet tre verdenscuprenn denne sesongen. Henrik Kristoffersen og slalåmverdensmester Sebastian Foss Solevåg har vunnet ett renn hver, og i tillegg ser Ragnhild Mowinckel (to sølv i 2018) til å være ordentlig på vei tilbake. Mange spennende nye navn siden sist OL, særlig på herresiden. Norge har også gode kort i lagkonkurransen.

OL-øvelser 2022: Utfor (menn 6/2, kvinner 15/2), storslalåm (kvinner 7/2, menn 13/2), super-G (menn 8/2, kvinner 11/2), slalåm (kvinner 9/2, menn 16/2), kombinasjon (menn 10/2, kvinner 17/2), parallell lagkonkurranse (19/2).

Alpingigantene Aksel Lund Svindal (t.h.) og Kjetil Jansrud tok gull og sølv i Pyeongchang-OL i 2018. De er ikke med i Beijing. Les mer Lukk

Skiskyting, 6 (1-3-2):

Et helt fenomenalt VM sist sesong og sammenlagtseier i verdenscupen for begge kjønn (Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff) er blitt avløst av mer ustabilitet i sesongstarten denne vinteren. Marte Olsbu Røiseland er det største lyspunktet så langt med tre verdenscupseirer og ledelse sammenlagt. Hun er medaljekandidat i alle øvelser. Herrene har mange kort å spille på, og særlig Vetle Sjåstad Christiansen har tatt steg. Fire nordmenn blant de ti beste for herrer.

OL-øvelser 2022: Blandet stafett (5/2), normaldistanse (kvinner 7/2, menn 8/2), sprint (kvinner 11/2, menn 12/2), jaktstart (13/2), stafett (menn 15/2, kvinner 16/2), fellesstart (menn 18/2, kvinner 19/2).

Hopp, 5 (2-1-2):

Også her relativt ustabilt. Halvor Egner Granerud har blandede resultater, men er det fremste medaljehåpet når han er i slag. Står med én verdenscupseier denne sesongen, mens også Marius Lindvik og Daniel-André Tande har vært på seierspallen. På kvinnesiden er Maren Lundby ute, men Silje Opseth er medaljekandidat etter tre pallplasser i verdenscupen.

OL-øvelser 2022: Normal bakke (kvinner 5/2, menn 6/2), blandet lag (7/2), stor bakke menn (12/2), lagkonkurranse menn (14/2).

Skøyter, 4 (2-1-1):

Håvard Lorentzen (gull og sølv) var verdens raskeste skøyteløper i 2018, men har ikke fått det til å stemme den seneste tiden. Denne sesongen har stortalentet Ragne Wiklund markert seg med to pallplasser i verdenscupen. På herresiden er Norge klar medaljekandidat på lagtempo. Sender en stor tropp og kan med flyt ta like mange medaljer som sist.

OL-øvelser 2022: 3000 m kvinner (5/2), 5000 m (menn 6/2, kvinner 10/2), 1500 m (kvinner 7/2, menn 8/2), 10.000 m menn (11/2), 500 m (menn 12/2, kvinner 13/2), lagtempo (16/2), 1000 m (kvinner 17/2, menn 18/2), fellesstart (19/2).

Fristil, 1 (1-0-0):

Øystein Bråten vant gull i slopestyle sist, men Birk Ruud er den store stjernen og Norges største gullhåp på herresiden. Denne sesongen har han en verdenscupseier i slopestyle og en 3.-plass i big air. Ferdinand Dahl og Johanne Killi har også vært på seierspallen.

OL-øvelser 2022: Kulekjøring (menn 5/2, kvinner 6/2), big air (kvinner 8/2, menn 9/2), hopp (blandet lag 10/2, kvinner 14/2, menn 16/2), slopestyle (kvinner 14/2, menn 15/2), ski cross (kvinner 17/2, menn 18/2), halfpipe (kvinner 18/2, menn 19/2).

Kombinert, 1 (0-1-0):

Slik er vi blitt vant til å se Jarl Magnus Riiber. Han er Norges aller sterkeste kort foran OL i Beijing. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

Jarl Magnus Riiber er kombinertsportens store navn, og han har vunnet det meste de siste sesongene. Denne vinteren står han med seier i sju av åtte løp, og han reiser trolig til Kina som Norges aller største gullfavoritt. Jens Lurås Oftebro er blant de norske jokerne. Kvinnene får ikke delta i OL.

OL-øvelser 2022: Normal bakke (9/2), stor bakke (15/2), lagkonkurranse stor bakke (17/2).

Curling, 1 (0-0-1):

Curlingparet Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten slo til med OL-bronse sist, og de blir Norges duo i mixed double også i Beijing. Har vist fin form med VM-sølv i Aberdeen i mai. Også de norske herrene er OL-kvalifisert, og de regnes som outsidere til medalje. Ble nummer åtte i VM og fire i EM i år.

OL-øvelser 2022: Mixed double (finale 8/2), menn (finale 19/2), kvinner (finale 20/2).

Snowboard, 0:

Marcus Kleveland er blant sportens største stjerner og bør kunne hevde seg helt i toppen både i slopestyle og big air. Han vant verdenscupen sammenlagt, to VM-medaljer og X Games-gull sist sesong. Mons Røisland har vært på seierspallen i verdenscupen i vinter og er medaljekandidat i de samme grenene. På kvinnesiden står Norge uten medaljekandidater etter at Silje Norendal ga seg.

OL-øvelser 2022: Slopestyle (kvinner 6/2, menn 7/2), parallellstorslalåm (finaler 8/2), snowboardcross (kvinner 9/2, menn 10/2, blandet lag 12/2), halfpipe (kvinner 10/2, menn 11/2), big air (finaler 15/2).