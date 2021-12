Revansjsugent «Team Ingebrigtsen»: – Nesten så man skulle gitt Jakob et friår

NTB

Gjert Ingebrigtsen sier det fort kan bli suksess i friidretts-VM i USA neste år. Det mener han uavhengig av formen til Jakob (21).

Om Ingebrigtsen-guttene står på startstreken i VM i Eugene i juli, og EM i München i august neste år, er det for at de alle er kapable til å vinne. Det er trener og pappa Gjert Ingebrigtsen klar på.

– Det som er den største utfordringen, er at all idrett er ferskvare og det skjer noe hele veien, men hvis guttene står på startstreken i Eugene, står de der for at de er konkurransedyktige. Hvis ikke så hadde de ikke deltatt, sier Ingebrigtsen til NTB.

Han vil likevel ikke legge noe press på løpertrioen, der to av dem har et revansjår foran seg. I fjor måtte Henrik Ingebrigtsen bryte 5000 meteren i Firenze på grunn av en delvis avrevet lårmuskel.

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen med pappa Gjert foran på treningsfeltet i St. Moritz. Foto: Lise Åserud / NTB . Les mer Lukk

Det gjorde at 30-åringen måtte opereres, og de olympiske lekene i Tokyo gikk i vasken for hans del. Også lillebror Filip fikk deler av sesongen ødelagt av reaksjoner på coronavaksinen.

– Både Filip og Henrik skal ut og revansjere seg. Det ser bra ut. Det er nesten så man skulle gitt Jakob et friår, sier trenerpappaen.

– Men da hadde det ikke blitt VM-gull?

– Man skal ikke se bort fra at det kan bli VM-gull uavhengig av Jakob, men vi får se. Filip og Henrik stiller heller ikke på startstreken uten å være konkurransedyktige, konstaterer Ingebrigtsen.

Han legger til at det kan bli bra om spesielt Henrik finner tilbake til god form.

– Hvis vi får den kroppen til å spille på lag det neste året, kan både VM og EM bli bra.