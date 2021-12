Kahn om Haaland: – Vi har Lewandowski

NTB

Bayern Münchens styreleder Oliver Kahn hevder at han ikke er videre interessert i å kapre Erling Braut Haaland når han en dag skal forlate Borussia Dortmund.

I et langt intervju med Süddeutsche Zeitung , svarer den tidligere keeperkjempen Kahn svært kort om Haaland og muligheten for at han finner veien til Allianz Arena i München.

– Vi har Robert Lewandowski…Han kommer til å score 30–40 mål noen år til, sier Kahn med henvisning til den polske stjerneangriperen, som har kontrakt med Bayern til 2023.

En overgang for Haaland er ventet enten sommeren 2022 eller året etter, ifølge hans agent Mino Raiola. Han har Bayern München på listen over et knippe europeiske storklubber som neste stoppested for nordmannen.

På den listen står også Real Madrid, Barcelona og Manchester City.