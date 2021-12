Hopplegenden Roger Ruud: – Jeg har uhelbredelig kreft

Tidligere skihopper Roger Ruud forteller til VG at han har uhelbredelig kreft, men at den er saktevoksende. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den gamle storhopperen åpner opp om den alvorlige sykdommen.

– Denne kreften er uhelbredelig, og ikke snill. Den er saktevoksende, ja. Men jeg blir ikke kvitt den, og må bare leve med den. Nå ser jeg bare to år fram i tid. Alt ut over det er bonus, sier Roger Ruud (63) i et lengre intervju med VG.

«Roger’n» forteller til avisa at han fikk diagnosen lymfekreft for en stund siden og at det siden da har vært tunge stunder.

– Før i tiden så var ordet kreft ensbetydende med døden. Sånn er det ikke lenger. Men jeg merker at jeg blir ti år eldre av hver behandling. Muskulatur og kroppen blir helt kjørt. En kort skitur eller joggetur går bare ikke, sier Ruud.

Legene på Radiumhospitalet har fortalt ham at han kan ha to år igjen, men at det kommer mye an på hvordan behandlingen virker. Det er også muligheter for at han kan holde kreften i sjakk lengre.

Nyttårshopprenn-vinneren fra 1982 har i de siste årene fått mye glede av å delta i realityserier som «Mesternes mester, «Skal vi danse», «71 grader nord, kjendis».

– Jeg tror jeg ville passet inn i «Kompani Lauritzen». Men, jeg får vel ikke være med. De er vel livredde for at jeg skal dø under innspilling, sier Ruud med et smil til avisen.

Ruud har ni verdenscupseire i hopp fra 1980 til 1985, inkludert i Holmenkollen i 1981.