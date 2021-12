Jerv mister opprykkshelten Diego Campos

Jervs Diego Campos scoret både mål i kampen og i straffesparkkonkurransen i kvalifiseringskampen til Eliteserien mellom Jerv og Brann og Jerv. Nå forlater han Jerv, trolig til fordel for Degerfors i Allsvenskan. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Diego Campos var sentral i den forrykende opprykkskampen i midten av desember der Jerv sendte Brann ned i 1. divisjon. Nå forlater han klubben fra Grimstad.

Campos var sammen med keeper Øystein Øvretveit en av de største heltene i kampen, skriver Fædrelandsvennen.

– Kjære Jerv-fans. Min tid i klubben er kommet til en ende. Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig og glad jeg er for å ha vært en del av FK Jerv de siste to årene, skriver Campos i et innlegg som blant annet er delt på Instagram og Twitter.

Det er ikke klart hvor den 26 år gamle costaricaneren tar veien, men Agderposten melder at han har signert med Allsvenskan-klubben Degerfors.

Campos var på utgående kontrakt i Jerv, og han kommer til å signere en treårskontrakt med den svenske klubben de nærmeste dagene, ifølge avisen Expressen.