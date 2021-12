Liverpool sto opp fra de døde – slo Leicester i straffedrama

NTB

Liverpool virket utslått av ligacupen, men hentet opp to mål mot Leicester og utlignet til 3-3 på overtid. Deretter ble det seier i straffedrama.

Jürgen Klopp sendte et B-preget Liverpool på banen. Brendan Rodgers brukte førstevalgene og så dem ta ledelsen 3-1 ved pause. Klopp styrket laget med bytter og ble belønnet da Takuma Minamino utlignet langt inn i overtiden.

Caoimhin Kelleher reddet to av Leicesters straffespark, mens Kasper Schmeichel ikke greide å stoppe noen av Liverpools forsøk. Dermed endte det med hjemmejubel selv om Minamino skjøt i tverrliggeren.

Jamie Vardy ga gjestene to måls ledelse tidlig, da han og James Maddison herjet med et urutinert hjemmeforsvar. Maddison la selv på til 3-1 før pause med et kjempeskudd fra distanse etter at Alex Oxlade-Chamberlain hadde redusert.

Klopp byttet inn Diogo Jota, James Milner og Ibrahima Konate ved pause, og Liverpool jaget semifinaleplass i den andre omgangen. Jota skapte full spenning igjen da han reduserte til 2-3 etter fint forarbeid av Roberto Firmino og Takumi Minamino.

Schmeichel svarte med en flott redning da Jota nikket hardt fra kort hold i det 82. minutt, men det ble ikke matchvinnerredningen. På overtid tok Minamino ned Milners innlegg på brystet og plasserte 3-3 i hjørnet.

Dermed er Liverpool i semifinale sammen med London-trioen Arsenal (slo Sunderland 5-1 tirsdag), Chelsea (slo byrival Brentford 2-0 med et svært redusert lag) og Tottenham (slo West Ham 2-1 i nok et hovedstadsderby).