Nok en voldtektssak mot Manchester City-back

NTB

Den alvorlige tiltalen mot Benjamin Mendy (27) fortsetter å vokse. Premier League-profilen er i alt anklaget for sju voldtekter og ett seksuelt overgrep.

Manchester City-backen ble onsdag tiltalt for ytterligere en voldtekt. Det kom fram under et rettsmøte i Chester. Fra før var franskmannen anklaget for seks voldtekter.

Det er fem fornærmede kvinner i saken. Det er ventet at rettssaken mot Mendy blir gjennomført neste år.

27-åringen ble i august suspendert av Manchester City som følge av den alvorlige saken. Han har ikke fått trene eller spille med klubben siden. Han er fortsatt i varetekt og fått flere søknader om kausjon avvist.