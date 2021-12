Norges første OL-uttak klart: 47 utøvere på lista

NTB

Olympiatoppen har offentliggjort rundt halvparten av den norske troppen til Beijing-OL i februar. Det er ventet at Norge sender 85 utøvere til Kina.

I alt er 47 utøvere i det første uttaket. Flere kommer med på lista 10. og 18. januar, som også blir datoer for navneslipp til Paralympics i mars.

– De som er tatt ut nå, er de klareste kandidatene, samt de som har behov for å få beskjed tidlig. Vi er trygge på at alle disse utøverne er på det prestasjonsnivået som forventes i OL, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Mandagens uttak gjelder curling, friski, kombinert, langrenn, skiskyting, skøyter og snowboard.

Håvard Solås Taugbøl er allerede nå inne på OL-oversikten for langrenn. Det er trolig forklaring på hvorfor lørdagens sprintvinner i verdenscupen ikke ble tatt ut til Tour de Ski. Der fikk i stedet Even Northug muligheten til å vise seg fram.

Olympiatoppen erkjenner vinterlekene i Kina blir krevende på grunn av coronapandemien og omikronmutasjonen. Øvrebø føler seg likevel trygg på at den norske leiren vil takle det på en god måte.

– De norske landslagene er vant med å leve og konkurrere i «bobla», og vårt fokus er nå å være best forberedt under de omstendighetene som er. Det er fortsatt mange detaljer som gjenstår, men vi er trygge på at vi kommer i mål på en god måte, sier Øvrebø.

Det er antatt at Norge reiser med en tropp på 85 utøvere til OL og 15 til Paralympics.