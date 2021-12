Northug valgt foran Taugbøl til Tour de Ski

NTB

Norges Skiforbund fylte mandag de tre ledige plassene i Tour de Ski-troppen med Even Northug, Maiken Caspersen Falla og Mathilde Skjerdalen Myhrvold.

Det betyr at Håvard Solås Taugbøl, som tok sin første verdenscupseier i Dresden i helgen, ikke går Touren. Det gjør heller ikke Kristine Stavås Skistad, som kom til finale på sprinten i Tyskland.

Even Northug var på vinnerlaget på lagsprinten søndag, og han er noe overraskende tatt ut i Tour-troppen. Falla og Myhrvold var mer åpenbare valg til sprintene i Tour de Ski.

– Even gjorde en strålende prestasjon i Dresden, og med resultatene hans på Lillehammer og i Davos i tillegg ble han et naturlig valg for Tour de Ski, sier landslagstrener Arild Monsen.

Fra før hadde skiforbundet tatt ut ni herreløpere og åtte kvinner til skitouren i Mellom-Europa.

Den starter i sveitsiske Lenzerheide 28. desember og skal innom tyske Oberstdorf før det avsluttes med renn i Val di Fiemme i Italia 3. og 4. januar. To av seks etapper gås i sprint.

Hele uttaket:

Menn: Harald Østberg Amundsen (Asker), Pål Golberg (Gol), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss), Didrik Tønseth (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og omegn), Even Northug (Strindheim).

Kvinner: Helene Fossesholm (Eiker), Ragnhild Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Mathilde Skjerdalen Myhrvold (Vind), Maiken Caspersen Falla (Strandbygda).