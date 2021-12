Rekdal RBK-klar: – Jeg vet at fasiten i Trondheim er 4-3-3

NTB

Kjetil Rekdal har fått jobben med å lede Rosenborg til ny suksess. Han har skrevet under på en treårskontrakt.

Det opplyser Rosenborg på eget nettsted. Rekdal tar med seg sin assistent fra HamKam, Geir Frigård, på en kontrakt med tilsvarende lengde.

Den siste uken har alt pekt mot HamKam-treneren, og det var en dårlig skjult hemmelighet at det var 53-åringen som skulle bli ny Rosenborg-sjef.

– Jeg gleder meg til å sette meg godt inn i hva Rosenborg er for noe. Jeg har sett det fra utsiden og hatt mange tøffe fighter med Rosenborg som spiller og trener, sier Rekdal i et intervju gjort i garderoben på Lerkendal.

– Det er spennende, men det kommer til å bli krevende. Realistisk sett har det gått noen år siden Rosenborg var på topp, sier han.

Frigård som assistent var viktig for Rekdal.

– Geir er meget dyktig. Han utfyller meg på en fantastisk måte. Vi har god kjemi. Han er hardtarbeidende og ambisiøs. Han digger å vinne like mye som jeg gjør og er villig til å ofre det ene og det andre for at vi skal vinne fotballkamper og bli best mulig fysisk rustet.

Formasjon?

Nå starter jobben med å forme RBK-laget mot nye høyder. I hvilken form det blir, er fortsatt usikkert.

– Først er det viktig å bli kjent med spillerne. Jeg har aldri tro på å tvinge spillere inn i roller som de ikke helt behersker eller føler seg komfortabel i. Jeg vet at fasiten i Trondheim er 4-3-3, og det kan godt være. Det kan være små justeringer der, sier Rekdal, som i hvert fall lover dette:

– Grunnprinsippene er offensiv fotball, masse folk framover, score mål og vinne kamper. Det skal vi trakte etter. Om det er tre eller fire på midten eller tre eller fire bak. Foran er det nok sannsynlig at det blir tre, sier han.

Langvarig trenerjakt

Etter at Åge Hareide kunngjorde i sommer at dette ble hans siste sesong som trener, har Bodø/Glimts gulltrener Kjetil Knutsen og serbiske Milos Milojevic blitt sterkest koblet til jobben.

Milojevic dro til Trondheim, men ble aldri enig med klubben. I ettertid fikk serberen sparken fra sin svenske klubb Hammarby for RBK-flørten.

HamKam bekreftet for ti dager siden at Rosenborg var interessert i Rekdal. Han ledet i år hedmarksklubben opp til Eliteserien.

Merittert

Tidligere har Rekdal tatt Vålerenga til både seriegull (2005) og cuptriumf (2002). I tillegg vant han to NM-titler med Aalesund i 2009 og 2011.

53-åringen hadde et mislykket treneropphold i Start mellom 2018 og 2019. Der greide han ikke å redde laget fra nedrykk, og han måtte forlate klubben kort tid etter 1.-divisjonsåpningen sesongen etter.

Rosenborg endte i år på en skuffende femteplass. Det skilte 15 poeng opp til seriemester Bodø/Glimt, og for første gang på svært mange år står laget uten mulighet til å kvalifisere seg for europacupspill.

De hvit- og svartkledde vant sist Eliteserien i 2018.